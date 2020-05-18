近幾年物聯網（Internet of Things, IoT）的議題依舊熱度不斷，為推動台灣相關產學發展，銓鍇國際股份有限公司與台灣科技大學電子工程系的建教合作計劃成績斐然，未來亦期許為台灣科技產業培育更多人才。

鑑於現代IoT商機需求龐大，不僅各國政府紛紛推出相關政策扶植，亦有不少企業、學校合作舉辦與IoT相關的比賽，期盼挖掘出更多具創意的新創團隊。如2019全球物聯網創新應用競賽，便是在台灣備受關注的大型科技業競賽之一。而來自台科大電子工程系的陳昱愷、胡柏丞同學，則在比賽中脫穎而出，分別獲得冠軍與佳作的優異成績。

銓鍇國際與台科大建教合作 培育新世代科技人才。

（左起：台科大電子工程系專案助理教授 王瑞堂；銓鍇國際雲端技術部副理 李明政）

有如此表現，除台科大老師給予紮實的課程訓練及指導外，提供兩位學生實習機會的銓鍇國際亦給予很大的支持與鼓勵。台科大電子工程系專案助理教授王瑞堂指出：「銓鍇國際在IoT及雲端領域有非常豐富的實務經驗，兩位學生在校外實習過程中，除了讓自身的專業技能得以實踐並加強外，銓鍇國際雲端技術部李明政副理也額外針對學生們的參賽作品給予比賽技巧訓練、商業化模式規劃及跨領域專業等相關建議，協助台科大學生在比賽中獲得佳績，是一次非常成功的建教合作專案。」

培育人才理念一致 促成建教合作機會

王瑞堂表示：「因應近幾年IoT於日常生活的使用率不斷提高，台科大電子工程系與銓鍇國際在產學合作之餘，皆意識到台灣IoT產業發展與人才培養不易和專業領域的人才稀缺及經驗不足。因此在雙方商議後，促成這次的建教合作機會，希望可以減少學生們在正式進入職場後的適應期及提前加強相關專業知識應用。而銓鍇國際為亞馬遜雲端服務（Amazon Web Service, AWS）長期合作夥伴，不論在雲端、IoT等領域均有非常豐富的經驗，在雙方確認實習合作計畫後，經過學校內部嚴謹的篩選機制，最終由兩位學生取得此次實習機會。」

銓鍇國際成立於2011年，初期業務以專案委託、網路規劃、資訊安全等服務之第二類電信業者。隨著公有雲服務興起，為提供更完善的業務服務，該公司於2012年成為全台第一家AWS雲端服務代理商，該公司已擁有豐富經驗的系統規劃架構師及多位AWS原廠認證之AWS雲端架構師。因應近期企業數位轉型需求，銓鍇國際更於2019年取得VMware Cloud on AWS原廠資格認證，為台灣少數同時擁有AWS及VMware原廠資格合作夥伴，且兩者證照數超過500張。無論是實體機房建置、雲端規劃，甚至打造混合雲架構等，均能提供諮詢和技術服務，為數位轉型企業提供新時代混合雲整合式服務方案。

開啟多元學習管道 攜手培育產業人才

為讓實習學生能儘早熟悉職場環境與文化，銓鍇國際不僅安排合適的工作編組外，亦採取師徒制教學，由不同專長的資深技術架構師帶領，從而達到多領域學習體驗。另外，銓鍇國際在進行客戶拜訪時，經客戶同意後，也會安排實習學生同行旁聽，除可實際了解各產業客戶的需求與特性，亦能強化與客戶溝通與自我表達能力等技巧。

王瑞堂表示：「銓鍇國際在提供學生校外實習機會外，亦對本系提供多項技術支援，例如資料中心的建置、VMware資料庫系統設定等技術支持，使本系學生對混合雲架構擁有更高的掌握度，提早了解業界技術與需求。另外，該公司還贊助多台伺服器，可供校內學生使用以加快多種專案研究需求，免去排隊申請資源的時間及設備成本。」

銓鍇國際將持續開放實習機會給更多大專院校的相關系所，希望就網路安全、區塊鏈、5G、人工智慧、平台開發等議題進行合作交流，期許為台灣科技產業培育優秀人才，激盪更多創新浪潮。

相關合作歡迎洽詢，info@ckmates.com