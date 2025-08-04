帆軟推動 BI 治理走出落地斷層

現今數位轉型已然成為企業共識，如何讓數位工具真正融入日常管理並推行制度演進，是台灣企業正面臨的挑戰。對此，帆軟軟體透過支援全流程的BI解決方案以及專業在地化團隊，深入參與企業從規劃到推動轉型的每一個環節，成為台灣企業邁向智慧決策的長期推進夥伴。

台灣帆軟的「顧問＋技術」專業在地團隊規模上看40人，橫跨售前顧問、專案工程師、技術支援與客戶成功等團隊角色。有別於單點供應商，帆軟團隊以陪跑員姿態支援客戶，不止步於解決需求，更洞察實際應用情境並提出建議；從釐清問題、定義指標、建立報表架構到推進應用，逐步串聯企業部門共識並強化數據治理架構。

根據PwC Taiwan《2024台灣企業轉型現況及需求調查》 ，有近四成企業表示在推動數位轉型時遭遇內部阻力，使得轉型成果難以如預期落實。帆軟以貼近真實場景的理解力與推進力協助企業發揮解決方案效益，並將實際使用回饋帶入產品最佳化流程，讓工具更貼近在地場景，是有別於其他BI解決方案的關鍵轉型優勢。

帆軟的服務已廣泛應用於製造、科技與民生消費等產業，展現堅實的數位推進能力。全球頂尖半導體封裝測試廠京元電子以帆軟FineReport解決原工具語法門檻高、缺乏參考資料和開發耗時等問題，將報表製作時間從兩週縮短至兩小時，顯著提升開發效率與內部協作，目前已應用於工程良率週報、客戶產品良率呈現與業務主管決策報表等場景，支援各部門實施即時決策。

台灣鍍烤鋼捲製造商燁輝企業面臨報表開發流程繁瑣、資料孤島及時效性等挑戰，從而導入帆軟FineReport重整並統一報表平台，開發時間從15小時大幅縮減至2小時，帶來87%的效率提升；更將應用擴展至智慧戰情看板、LINE整合報表資料與跨部門協作運用，以高度資訊流通率和即時決策性加速智慧製造與資料治理。燁輝企業資訊數據應發單位主管柯耀翔表示，帆軟協助將報表轉化為管理工具，不僅可即時掌握狀況，更能預先布局未來作業，除提升效率外亦強化跨部門協作與即時應變能力。

帆軟智慧戰情看板加速資訊流通率和即時決策性，帶來高效資料治理。

為讓數據工具更貼近使用者需求，帆軟持續以真實應用場景為基礎，最佳化產品架構與互動設計。即將推出的對話式BI應用FineChatBI即結合FineBI架構與AI技術，除發揮強大的權限管理與高效運算能力外，以低成本提供企業級安全權限配置、靈活的數據分析與報告生成，以及可靠的數據成果，打造出僅需透過自然語言問答，即滿足各產業實務場景的自助數據分析體驗。FineChatBI透過現正推動的台灣市場共創專案來實踐語意與功能定義等測試，進而達到技術與業務價值最大化；並針對內部術語難以辨識、指標查詢邏輯不符預期等常見挑戰，調整系統機制與使用流程，驅動台灣企業資料制度持續最佳化。

台灣帆軟團隊不僅協助推進企業的在地轉型，更實際參與各地區據點的制度改革與數據治理整合，以解決拓點帶來的龐大系統建置以及數據管理等挑戰。新茂環球代理OPPO與realme等手機與電子設備品牌，從台灣起步後迅速擴展至印度和尼泊爾等市場。其導入FineReport作為集團數據中樞，統一報表邏輯並使績效機制透明化，將以台灣為整合樞紐逐步統一數據治理架構。東元電機則以帆軟打造一致化管理決策平台，讓總部與關係企業能即時共享資料，有效縮短決策流程並強化營運協作。台灣帆軟團隊搭起總部與各國際據點的統一制度橋梁，協助企業建立具延展性的區域治理體系。

台灣帆軟總經理王人賢表示，帆軟持續深耕台灣市場的初衷與責任是讓BI的真正價值被看見。BI不僅是讓企業看到更多數據，更在於幫助企業建立一套能隨業務擴張而演進的治理方法論。期望協助台灣企業將資料變為決策的起點，讓數據治理成為轉型的關鍵。

在數據治理成為企業競爭力核心的時代，帆軟提供BI工具外，更以推進者、共創者與治理者的角色，陪伴企業從需求出發，落實場景應用並擴展治理制度。企業與帆軟的合作從不只是導入一套工具，而是多了一個理解業務、提供解決方案與協助跨部門整合的在地團隊。