金融安全防線：勤業眾信攜手 Thales 引領資料保護新格局

勤業眾信與Thales共同舉辦「AI驅動的金融安全防線：引領未來的資料保護解方」研討會，聚焦在金融數位轉型的浪潮中，如何透過AI與新興資安策略，打造一條具前瞻性與智能化的資料安全防線。

勤業眾信科技與轉型服務營運長林彥良指出，當前企業導入AI的速度與深度已大幅提升，不再僅止於提升效率或自動化，而是更深刻地影響企業在資料治理、資訊架構與風險管理上的根本思維。金融業身為高度依賴資料與運算的產業，對於資料安全的敏感性更為強烈。當企業選擇擁抱AI，等同於在擴張價值創造的同時，也擴張了風險邊界。金融機構應將AI資安視為企業治理的一環，從策略規劃層就開始納入設計，善用AI建立可視、可控且可防禦的資料安全體系，將是金融機構邁向高韌性營運的關鍵能力。

Thales 台灣區應用及資料安全業務總監高士崑分享，全球生成式AI發展正快速改變資安格局。資安防護的對象不再只是靜態的資料本體，而是涵蓋整個AI模型生命週期，包括模型訓練階段的資料安全、部署階段的權限控管，以及使用階段的模型輸出保護。在面對AI驅動攻擊的同時，金融機構需強化自身的資料加密機制、密鑰管理流程與系統透明性，以確保營運連續性與合規性。

勤業眾信網路安全服務負責人陳威棋指出，AI導入雖有助提升營運效率，但若缺乏清晰的模型監管架構及AI治理框架，可能產生決策偏誤、資料外洩或合規風險，對金融業造成嚴重衝擊。金融機構應建立包含AI風險三道防線、Secure AI by Design、資料安全保護、獨立第三方安全評測、使用權限控管與模型行為監控等機制，以實現負責任AI 目標。建議企業從風險評估、跨部門治理架構及AI素養培訓等三大面向同步推進，以建立真正「可落地」的AI資安治理模式。

Thales 香港區技術總監趙慶麟說明，許多金融機構因應監管與資料主權需求，選擇以私有雲承載AI模型，但這也伴隨著資源彈性、模型安全與API整合的複雜度提升。透過整合式密鑰管理、行為偵測模組與資料使用監控系統，可有效提高部署環境的防護層級，同時保有營運效率與彈性。

隨著AI應用從局部導入走向營運核心，唯有建立可視、可控與可治理的資料防護體系，方能真正轉化風險為競爭優勢，為金融數位轉型注入穩定與信任的基礎。