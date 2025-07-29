施耐德電機全新環境資料計畫

施耐德電機Schneider Electric推出「環境資料計劃（Environmental Data Program）」，此計畫在原有「Green Premium Label 優質綠能標籤」的基礎上進一步深化，提供橫跨產品生命週期的14項環境屬性資料，提供企業以更透明、可比較且以數字為依據的資訊，實踐永續經營與法規遵循。

施耐德電機此次將環境資料揭露項目從原本的5項擴增至14項，其中涵蓋碳足跡、能源效率、再生材料含量、包裝材質、使用壽命等關鍵指標，幫助企業更全面掌握產品對環境的潛在影響。目前，該計畫已涵蓋超過11萬筆產品資料，約佔全球銷售產品的70%；預計於2025年底前將擴至15.5萬筆，涵蓋比例亦將提升至80%。相關資料均可於官網或mySchneider數位平台線上查閱，並可整合應用於永續報告、綠色採購與合規管理等多元場景。

2024年被評為有紀錄以來最酷熱的一年，加速推動環境保護與氣候行動已成全球共識。研究亦指出，當前全球經濟循環率僅為7.2%，顯示循環經濟仍有廣大成長空間。同時，歐盟《綠色聲明指令（Green Claims Directive）》等法規陸續出台，亦提高企業在資訊透明與責任揭露方面的門檻。

施耐德電機透過本計畫提供的標準化環境指標，可支援企業靈活因應營運、法規遵循與永續報告等多元需求，並協助企業做出符合其永續發展目標的選擇，使他們能夠更好地追蹤、了解並減少自身的環境影響。而環境資訊的透明化不僅是減碳基礎，更是提升永續競爭力的關鍵。憑藉更清晰、可查證的資料來源，施耐德電機亦期望賦能企業做出更負責任、以數字為依據的決策。

施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，已在環境產品資料領域深耕超過15年，建立備受信賴的專業聲譽。此次推出『環境資料計畫』，是為產品透明度與永續績效樹立新標竿的重要一步。未來，將持續協助來自各產業的客戶及合作夥伴，借助清晰可得的數據做出決策，實踐『用得更好、用得更久、再次使用』的永續目標。

全球電氣產品分銷品牌Rexel永續長Céline Coulibre-Duménil對於此環境資料計畫亦表示肯定，這項環境資料計畫讓客戶取得更透明、具事實依據的產品資訊，有助做出更明智的環境選擇。支持施耐德電機對推動產業資訊透明化所展現的願景與決心。

施耐德電機多年來持續深化永續行動，從產品透明度到企業治理，全面落實對環境與社會的承諾，並屢獲國際肯定，2024及2025年均獲《時代雜誌（TIME）》與Statista評選為「全球最具永續企業」，2025年再次蟬聯Corporate Knights企業騎士「全球最永續企業」榜首，成為唯一兩度奪冠企業。

在產品透明度之外，施耐德電機亦從供應鏈減碳、能源可及性到在地倡議等多面向推進永續目標。今年第一季，施耐德電機全球永續績效指標（Schneider Sustainability Impact，SSI）達7.95分（滿分10分），穩健朝年度目標邁進，展現從產品、系統到社會層級的全面承諾。