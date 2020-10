Dell EMC VxRail 整合最新 VMware HCI 軟體與 Tanzu方案

戴爾科技集團宣布推出最新的整合VMware HCI軟體與Tanzu的VMware Tanzu on Dell EMC VxRail解決方案,攜手VMware致力為企業從IT基礎架構的投資中獲取最大價值。VxRail使用者無論是採用Tanzu進行Kubernetes協作或是開發現代化應用,都將受惠於vSAN、vSphere,以及VMware Cloud Foundation的眾多全新功能。

為協助客戶加速推動應用程式現代化,Dell EMC VxRail具備多項全面整合的HCI基礎架構選項,可透過Tanzu運行vSphere,提供媲美雲端速度的Kubernetes運作。

企業可根據企業自身的營運模式以及對Kubernetes技術的掌握度,選擇最適合的基礎架構。無論客戶想開發通過驗證的平台即服務方案(Platform-as-a-Service)、運用Tanzu Architecture for VxRail架構開發容器即服務(Container-as-a-Service)平台、運用vSphere with Tanzu on VxRail快速展開Kubernetes部署,或是運用VMware Cloud Foundation with Tanzu on VxRail以一站式、全面整合、且具安全性的私有雲模式,大規模部署Kubernetes,在VxRail上運行Tanzu的Dell Technologie Cloud Platform具備三大優勢:

加速部署:精心設計的VxRail系統提供全面整合且可立即部署的自動化基礎架構部署方案,同時還具備如雲端的資源共享功能、彈性、靈活性/速度、以及可編程等特點,加快Kubernetes基礎架構的交付速度,讓開發人員能跟上現代數位業務的運作步伐。

客製化Kubernetes:選擇與企業營運模式一致的基礎架構交付選項,部署符合企業Kubernetes進程的最佳基礎架構。

快速演進的Kubernetes:最新的VMware Kubernetes優化支援同步機制。透過VxRail自動化全堆疊生命週期管理,以及無需停機的新一代平台,客戶能在全面整合的自動化基礎架構上,持續、自信且可預測性地使用不斷演變的Kubernetes技術。

VMware Tanzu on Dell EMC VxRail彈性基礎架構選項,協助企業加速採用Kubernetes以跟上企業營運步伐。VMware 雲端平台事業群資深副總裁暨vSphere總經理Krish Prasad表示,VMware Tanzu on VxRail將透過可運行現代與傳統應用,且易於部署及管理的堆疊,為企業提供立竿見影的成效。VMware Cloud Foundation以及Tanzu on VxRail的整合讓客戶可於資料中心、雲端以及邊際等環境大規模運行各種Kubernetes工作負載,大幅提升營運效率。

無論企業是全新接觸VMware Tanzu,或是正在尋找最創新的HCI解決方案,用以推動資料中心現代化、採用混合雲或部署邊際環境,Dell EMC VxRail都能與最新版的VMware HCI 軟體緊密整合,與時俱進讓客戶受惠。

最新發表的vSAN 與vSphere方案為儲存效率、安全性以及檔案服務等方面帶來諸多強化功能。例如:HCI mesh可在各叢集之間共享儲存資源,以提升儲存效率。這對於戴爾科技集團VxRail的大型客戶來說尤為重要,由於客戶眾多叢集中常有閒置容量,若其中某個叢集容量不足,HCI mesh即可利用其它儲存叢集中的閒置容量。許多客戶透過VxRail HCI System Software軟體定義即服務(SaaS)多叢集管理功能,搭配容量預測分析機制,追蹤所有叢集中容量資源的使用情況,從而判斷如何最有效率地運用HCI mesh優化工作負載效能。

其它新增功能優勢包含: