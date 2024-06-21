AVer CAM520 Pro3 視訊會議攝影機獲 Microsoft Teams 認證

圓展科技宣佈，旗下專業級視訊會議攝影機AVer CAM520 Pro3已正式獲得Microsoft Teams認證。CAM520 Pro3與Teams的完美結合將為會議體驗帶來全新革命性提升。

CAM520 Pro3是圓展首款搭載Smart Composition（智能構圖）的PTZ攝影機，內建AI功能，能迅速捕捉與會者影像，確保視訊會議高效進行。CAM520 Pro3配有12倍光學鏡頭加上36倍變焦能力，且支援80.5度廣角視野，輔以穩定的鏡頭平移及傾斜控制，無論遠近能迅速對焦演講者、與會者、白板內容，甚至是距離鏡頭20公尺的物體。

圓展美國子公司企業產品行銷總監Carl Harvell表示，圓展致力於擴大Microsoft Teams認證產品並強化與Microsoft的合作關係，為使用者提供便捷高效的協作體驗。CAM520 Pro3配有企業級AI功能，打造功能豐富且操作簡便的視訊會議解決方案，實現與Teams的無縫整合，讓每場會議都能順暢進行，是大中型會議的理想選擇。

Microsoft Teams合作夥伴裝置工程暨認證，資深總監Albert Kooiman指出，優化會議室協作的關鍵要素是高性能視訊會議攝影機。獲得認證的CAM520 Pro3搭載多樣化的AI功能和先進的PTZ性能，全面優化會議體驗。

CAM520 Pro3的AI功能包含SmartFrame（智能對焦），能自動框選與會者並調整成最佳位置，提供如臨現場的影像畫面；Preset Framing（預設框選）則讓發言者在預設區域間移動時，攝影機隨之切換拍攝畫面；以及Smart Composition（智能構圖） 則能讓每位與會者能以頭像或半身呈現在畫面上，彷彿置身於同一會議室。此外，CAM520 Pro3搭載Sony頂級寬動態影像技術，擁有八百萬高解析度感光元件，即使在昏暗環境下也能提供細膩的影像。