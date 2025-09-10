Liminal Custody 發表 Liminal HSM Vault　開創機構數位資產安全新標準

安全的數位錢包與託管基礎設施平台Liminal Custody宣布，在台灣正式推出突破性產品Liminal HSM Vault。這項專為銀行與企業打造的解決方案，旨在滿足機構在佈局虛擬資產時，對安全最嚴苛的要求。

產品重點特色：

首創方案：結合多方計算（MPC）與硬體安全模組（HSM）技術，打造先進的機構級託管基礎設施。

強化安全架構：在傳統HSM防護基礎上，加入分散式MPC授權機制，讓高價值數位資產交易更安心。

專為台灣金融業設計：滿足本地銀行與企業對於安全、合規且可快速部署之託管基礎設施的日益增長需求。

該產品由Liminal Custody與其策略夥伴Securosys及BaaS Innovation共同在台北發表，展示活動吸引了多家頂尖銀行、機構與客戶參與。

Liminal HSM Vault採用Liminal正在申請專利的多方計算（Multi-Party Computation，MPC）授權協定打造，並搭載Securosys的硬體加密安全模組（Hardware Security Module，HSM）。這項產品的誕生，源自一個簡單卻關鍵的問題：傳統金融機構如銀行與法人單位，如何信任全新的虛擬資產時代並勇敢地邁向這個領域？

Liminal Custody創辦人Mahin Gupta表示，隨著各大機構邁入虛擬資產服務領域，他們的資安需求正從根本上發生變化。透過這項創新，我們在HSM的靜態防護基礎上，結合了MPC的分散式安全機制，創造出業界領先的產品。現在，金融機構與法人用戶能透過我們的高資安技術，在HSM硬體加密機中更放心的儲存並管理價值數十億美元的虛擬資產！

在活動的現場展示中，Liminal Custody呈現了金融機構如何管理數位資產託管與交易的端到端流程。Liminal HSM Vault讓金融機構能夠在授權流程中，結合線上與離線裝置，並納入合規、資安與託管等相關團隊成員參與。系統會從這些來源生成一系列密碼學證明，使HSM能夠安全驗證每一項授權的有效性與正確性。這些技術環節共同打造出高度信任的環境，以提供客戶所需的安全保障。

Liminal 台灣區總經理郭姿吟表示，在台灣推出Liminal HSM Vault，是我們對於當地市場明確需求的直接回應。台灣的銀行、券商與企業正積極尋找合規、安全且在地化的數位資產託管基礎建設,而這項產品能為他們提供現成的解決方案，協助他們自信地進入市場，共同打造金融未來生態。而我也會致力於推動深度合作的夥伴關係，來實現這個目標。