Socionext 攜手鴻海與 Network Optix 推高效 Edge-AI 解決方案

三強聯手推出＂BOXiedge＂伺服器，是工業互聯網AI應用的理想選擇，因其內建有AI加速卡能提供超過20 TOPS的算力，在物件偵測與分類方面具有出色的性能，同時也支持主流的Caffe和TensorFlow等AI軟體開發框架。為了支持更多的影像處理與即時監控計算等應用，伺服器將預載Network Optix的Witness VMS，可立即支援市售多款IP Cam，提升整體工作效率。

BOXiedge是一款高密度運算、無風扇且高效能的邊緣伺服器，其尺寸僅為200mm x 200mm（1U），一般使用下僅消耗30W功率。

Socionext與鴻海及提供創新影像管理軟體的Network Optix合作推出BOXiedge伺服器，此內建24核心ARM Cortex-A53 SoC，充分發揮ARM處理器在多核心處理和節能的卓越性能。新系統基於人工智能神經網路訓練模型支持邊緣運算、智慧能源、物聯網（IoT）和即時數據分析等不同情境的應用，亦可佈建於智慧製造、智慧零售、智慧醫療等產業。

鴻海S次半導體事業群系統晶片與解決方案事業處副總劉錦勳博士表示，在BOXiedge的產品佈局上與Socionext技術整合，並使用Network Optix的Nx Witness VMS。透過串聯服務產業生態系（Eecosystem）來創造加乘效果，為ARM伺服器市場提供更具價值的軟硬整合型解決方案。

BOXiedge結合Nx Witness VMS

BOXiedge邊緣運算伺服器採用具超快速處理能力的Arm-based CPU。除內建高算力的AI加速卡外，同時結合Network Optix的Nx Witness VMS影像管理軟體系統，強化影像監控的即時處理能力與管理；Nx Witness VMS可即時進行多個影像平行輸入處理，並提供許多強大功能且簡易的使用者介面，供使用者來檢視和管理多個輸入IP影像串流。Nx Witness VMS亦可相容於大多數的伺服器硬體和主流的作業系統。

此款微型高效的 Edge-AI 伺服器非常適合即時的邊緣運算，如使用源數據（含偵測物體、人物、商品、人臉和路徑）分辨和過濾影像輸入。適合應用的層面則包含智慧零售、智慧製造、監控、醫療AI等。

Network Optix 行銷及商務開發總監 Tony Luce 指出，Socionext自研發的高階SoC產品，能完美符合高效能與小型化兼備的AI硬體需求。此次Nx、Socionext、鴻海三方的合作，提供一個更強大易用的Video運算硬體，適用於各種從雲端IoT或就地部署（on-premise）的應用。

Socionext車用及工業用解決方案事業群副總 後藤 公太郎表示，Socionext作為SoC解決方案的開發者，針對各種邊緣運算服務提供者，提供簡便可擴充架構的硬體方案。讓企業們能夠快速佈建到各種工作流程，有效率地展開邊緣作業。Socionext 採用先進技術，發展各種高效能、低功耗可擴充型SoC解決方案，提供AI及運算系統商更快速開發差異化產品和服務。