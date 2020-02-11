Sophos發現有釣魚電子郵件以「新型冠狀病毒肺炎」（NCP，簡稱新冠肺炎）疫情為餌，騙取世界各地上網民眾的個人資料。

駭客假冒標誌為世界衛生組織（世衛）的電子郵件，會請收件者詳細閱讀一份如何防範新冠肺炎的文件。但當收件者點擊相關連結，就會被轉向到一個假冒的世衛網站，並彈出對話方塊要求收件者提供電子郵件地址和密碼才能下載文件。

如收件者失去戒心填寫表格，駭客便能輕易竊取到個人資料。這個偽冒網站緊接著會立即把受害者導向到真正的世衛官方網站，「神不知，鬼不覺」就竊走個資。

Sophos 首席研究科學家Paul Ducklin提醒大家防範這類「乘人之危」的釣魚電子郵件：