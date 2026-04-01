Red Hat 與 Google Cloud 合作透過 Red Hat OpenShift 加速應用程式現代化與雲端移轉

Red Hat於KubeCon + CloudNativeCon歐洲大會宣布擴大與Google Cloud的合作，協助企業加速應用程式現代化與雲端移轉。此擴展計畫除了在Google Cloud控制台（Google Cloud console）中導入Red Hat OpenShift以深化與Google Cloud服務的整合，同時Red Hat OpenShift Virtualization也已於Red Hat OpenShift Dedicated on Google Cloud正式上線。

此計劃強化雙方的共同承諾：提供全方位的應用程式平台，讓企業能在Google Cloud上安心地建置、部署、管理並擴充容器化、虛擬化及AI應用程式。Red Hat與Google將致力確保運行於Red Hat OpenShift on Google Cloud中的應用程式，具備卓越的效能、安全性與長期的穩定，使企業安心使用。

Red Hat混合雲平台副總裁暨總經理Mike Barrett指出，Red Hat的混合雲願景建立於『一致性』之上，亦即能以相同的營運模型，在任何環境中執行任何工作負載。此次與Google Cloud擴大合作，將進一步透過Red Hat OpenShift全方位的雲端原生功能賦能企業，無論是為了加速應用程式開發，或是簡化向雲端移轉的流程。Red Hat與Google攜手為企業提供一套清晰且統一的方法，協助他們現代化完整的應用程式產品組合，並能在單一平台上管理傳統虛擬機與容器化應用程式。

Google Cloud運算平台產品管理副總裁Nirav Mehta表示，我們的客戶持續尋找能簡化基礎架構、加速創新且不犧牲效能的方法。我們很高興能與Red Hat深化OpenShift on Google Cloud的合作。企業現在擁有一條更順暢的途徑，能在Google Cloud全球化、安全且高效能的基礎架構上，一致地執行虛擬化與容器化工作負載。

Red Hat OpenShift現已能在Google Cloud控制台使用。企業能更容易找到在Google Cloud上執行其工作負載的合適解決方案，同時引導使用者獲得更無縫的導入體驗。主要優勢包含：

簡化導入流程：Red Hat OpenShift Dedicated使用者在轉換至Red Hat Hybrid Cloud Con-sole的引導式叢集佈建流程前，即可原生驗證Google Cloud的前置作業。

統一計費與採購：企業可透過Google Cloud Marketplace採用彈性的隨選即付（pay-as-you-go）計費模式，將Red Hat OpenShift的訂閱成本計入其Google Cloud的承諾支出中。

原生服務整合：Red Hat OpenShift使用者能透過雙方共同開發的支援整合功能，解鎖Google原生整合的優勢，涵蓋Google Cloud Secret Manager、Certificate Authority Ser-vice與Workload Identity Federation等關鍵服務。

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