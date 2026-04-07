Progress Flowmon 13：強化效能、AI 驅動資安與網路洞察力

Progress Software提供AI驅動數位體驗與基礎架構軟體的可信賴供應商，宣布推出新一代網路偵測與回應Network Detection and Response（NDR）平台Progress Flowmon 13.0。Flowmon 13平台專為日益複雜的混合IT與OT環境打造，結合先進AI、機器學習與高速分析技術，可提供更快速的威脅偵測、更深入的網路可視性與更強大的資安防護能力，協助IT、資安與營運團隊在現代威脅環境中保持領先。

隨著企業維持全天候不中斷且順暢的網路體驗，攻擊者越來越多繞過端點安全防護，並隱藏於合法的加密流量之中。同時，企業也面臨不斷擴展的混合環境、日益增長的OT與IoT資產，以及資安人才短缺等挑戰。這些因素造成網路可視性缺口與營運效率下降，逐漸成為主要營運風險。傳統監控工具受限於靜態規則與片段的分析資訊，無法跟上情勢，使資安團隊難以偵測橫向移動與入侵後的活動。

Flowmon 13透過補足可視性缺口，重新改變資安維護現狀，揭開過去被忽略、影響資安與使用者體驗的威脅。透過全面重新設計的分析引擎、更快速且精準的威脅偵測能力，以及全新的調查分析框架，可將零散訊號轉化為清晰洞察，Flowmon 13為現代NetOps與SecOps團隊提供所需的速度、上下文資訊與信心，讓他們能主動超前防禦，而非被動回應。

Flowmon 13平台的主要強化功能包括：

大幅提升效能：全新設計的後端引擎可提供最高7倍的查詢速度，大幅縮短流量分析、問題排除與事件回應所需時間。結合更快速處理能力與更高資源效率的AI驅動偵測與行為分析，即使在大規模環境下，團隊也能從數小時縮短至數分鐘解決問題。

引導化視覺調查分析：分析人員可建立相互關聯的調查路徑，在不同查詢間重複使用變數，並能在相關資料集之間無縫切換。調查流程亦可儲存、分享與匯出，使鑑識分析更加快速、清晰且易於協作。

更智慧的串流式告警機制：全新升級告警引擎，可透過動態滑動時間視窗，識別傳統靜態規則系統常忽略的行為模式，進而更早且更準確地發現威脅，大幅降低誤報與警告疲勞。

更深入的可視性與更豐富的情境資訊：透過擴展的協定支援、強化的流量處理能力與強化資料豐富性，Flowmon 13能在雲端、IT與OT環境中提供更清晰的網路洞察。團隊可取得更精準的資料與更完整的分析脈絡，更快速排除問題並做出明智的決策。

強化現代IT與OT網路的安全防護：Flowmon 13透過改進的行為分析、機器學習驅動的工業協定威脅偵測，以及更廣泛的協議可視性，進一步增強防護能力，協助企業更有信心同時保護傳統IT與關鍵OT環境。.

Progress Software基礎架構管理事業群執行副總裁暨總經理Sundar Subramanian表示，Flowmon 13代表網路偵測與回應在大規模營運上的重大進步。透過結合AI與高速分析能力，我們為企業提供更高的智慧與敏捷性，幫助他們超前因應現代威脅，並全面掌控在IT與OT環境的各個層面安全。

Progress Software亞太及日本區副總裁John Yang表示，隨著網路日益分散，威脅更難發現與掌握，客戶需要具備速度、情境資訊和穩定可靠的安全平台，Flowmon 13在性能和智慧上大幅度躍進提升，為安全和網路團隊提供更快速的回應、更深入的可視性和AI執行的洞察，協助他們提前發現威脅、果斷地做出回應，並在不增加複雜性的前提下，保護IT和OT環境。

透過AI驅動的網路威脅與異常偵測，Flowmon 13可快速提供關鍵洞察，協助團隊優化效能並迅速回應現代混合環境中的各項問題。該平台的市場領導地位亦持續獲得產業肯定。最近，QKS Group在SPARK Matrix：Network Detection & Response 2025報告中，連續第三年將Flowmon評為領導者。QKS Group指出，該平台卓越技術與對客戶的影響，並已成為現今快速演變的資安環境中，備受信賴且屢獲肯定的NDR平台。

眾多企業依賴Progress Flowmon實現先進的網路效能監控與網路偵測回應能力，並搭配Progress WhatsUp Gold進行基礎架構監控。這些解決方案共同為混合和分散式環境中的效能、可用性和整體網路健康狀況提供統一的可視性。