2026年雲端原生安全報告：成熟度缺口與自動化成為必然

儘管安全性始終是一場沒有終點的競賽，但Red Hat的《2026年雲端原生安全報告》顯示，許多企業目前正深陷於受控但混亂的循環中。為突破困局，團隊必須化被動為主動，以安全實踐與規範做為策略基礎，才能將安全性從瓶頸轉變為標準配備。
雲端原生事件的現況
報告中揭露一個發人深省的關鍵：安全事件現已成為近乎普遍的經驗。97%的受訪企業在過去一年中至少發生過一次雲端原生安全事件，這並非一次性的複雜攻擊，反而往往是「日常疏失」導致的結果。
最常被通報的事件類型包括：
- 不當配置的基礎架構或服務（78%）：這是暴露的主要原因，通常源於複雜環境中的人工作業流程錯誤。
- 已知漏洞：工作負載在部署時包含「已知不良」的程式碼，產生原本可避免的風險窗口。
- 未經授權的存取：一項持續存在的營運作業障礙，經常導致敏感資料外洩。
這些事件帶來的有形商業成本已遠超過IT部門。74%的企業在過去12個月內因安全疑慮而延遲或放緩應用程式部署。除了延誤之外，92%的受訪者經歷過重大影響，包括修復時間增加（52%）、開發者生產力降低（43%）以及客戶信任度下降（32%）。簡而言之，安全性不再只是技術層面的選項，而是業務敏捷性的首要風險。
成熟度悖論：信心與策略間的落差
報告中最引人注目的發現之一，是受訪者感受到的就緒程度與實際策略之間的差距。雖然56%的企業將其日常資安態勢描述為「高度主動」。然而，實際上僅39%的企業具備成熟且明確定義的雲端原生安全策略。
這個結果顯示，雖然團隊渴望具備前瞻思維，但許多企業仍在「即興發揮」。事實上，約有22%的企業在完全沒有定義策略的情況下運作。缺乏架構導致安全護欄的採用極度不一致，包括：
- 身分識別和存取權限管理（IAM）：採用率約75%，身分識別被廣泛視為核心控制機制。
- 容器映像檔簽章：僅約半數企業實際使用此功能以確保軟體完整性。
- 執行環境防護：實作情況仍參差不齊，許多團隊仰賴預設設定而非刻意的治理。
調查數據凸顯出成熟度的價值：擁有明確定義策略的企業，採用進階安全功能的可能性更高，且對維護軟體供應鏈安全的信心高達61%，遠高於其他成熟度較低的同業。
投資趨勢轉向：自動化與供應鏈
體認到這些缺口後，各企業正重新調整2026年的預算。焦點正從分散的單點工具轉向平台整合，並在軟體生命週期中直接建置安全性。
未來1至2年的主要優先投資項目包括：
- DevSecOps自動化：超過60%的企業計劃投資於持續整合／持續交付（CI/CD）流程中的安全性自動化。目標是從人工「關卡」轉向「安全即程式碼（security as code）」，以減少人為錯誤。
- 軟體供應鏈安全：56%的企業視為優先項目。隨著供應鏈攻擊激增，企業亟需透過軟體物料清單（SBOM）和出處證明來驗證開源相依軟體與容器映像檔。
- 執行環境防護：54%的受訪者企圖擴充防禦能力，以即時偵測與阻斷活動威脅，例如加密貨幣挖礦或異常容器行為。
合規性不再是被邊緣化的議題。64%的企業預期，歐盟推行的《網路韌性法案》（CRA）將成為其2026年投資決策的主要驅動力。推動安全治理從「選配」提升為董事會層級的強制要求。
新興風險前沿：AI與雲端安全
在2026年，AI對雲端原生團隊而言是一把雙面刃。雖然58%的企業表示採用AI是安全規劃的核心驅動力，然而實際的治理進度卻「危險落後」於實作速度。
報告顯示，企業對雲端環境中的生成式AI（Gen AI）普遍感到焦慮，96%的受訪者透露出強烈的擔憂。這些擔憂並非僅停留在理論階段，而是集中於三項特定風險：
- 普遍的擔憂：96%的受訪者對其雲端環境中的生成式AI感到憂慮。
- 首要恐懼：包括敏感資料外洩、未經核准使用的影子AI工具，以及整合到不安全的第三方AI服務。
- 治理缺口：儘管存在恐懼，尚有59%的企業缺乏書面的內部AI使用原則或治理架構。
若缺乏明確規範，企業將面臨AI驅動行為的變更配置，或在正常流程外洩漏專有程式碼的風險，這實質上放大現有的身分識別與供應鏈風險。
2026年關鍵行動建議
報告總結提出明確指示：雲端原生創新的速度已正式超越傳統安全做法。為了彌合成熟度悖論，企業不能只停留在臨時性的救火模式，而是採用結構化且以平台為中心的做法。
1.建立正式策略：企業必須脫離「臨時救火」模式，建立從被動應對轉向主動防禦的結構化路徑。
2.嵌入護欄與自動化：安全性必須成為平台「預設安全」的一部分，由DevOps或平台工程團隊執行，以便在不增加開發者摩擦的情況下擴展。
3.優先考慮供應鏈完整性：實施強制性的映像檔簽章與相依軟體掃描。正如一位受訪者所言，開源軟體人人使用，但「幾乎沒人掃描或簽署其相依軟體」。維持韌性的關鍵在於成為那個例外。
4.閉環回饋循環：整合可觀測性與安全資料，以便將執行環境威脅所偵測到的洞察回饋至開發流程中，優先修復最關鍵的問題。
5.立即治理AI使用規範：企業不該坐以待斃等待外部法規到位。必須立即召集跨部門團隊，共同制定關於可接受之AI使用與資料處理的準則。
在2026年，安全性不單單為外掛式的附加組件，而是雲端原生架構的基礎組成。未來能勝出的組織，會是那些將安全性視為業務敏捷性的主要驅動力，而非成本中心的企業。
＜本文作者：Alex Handy現為Red Hat首席產品行銷經理＞