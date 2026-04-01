AI浪潮下的焦慮與實踐

生成式人工智慧持續高速演進，各類AI Coding工具與市場論述接連湧現，產業預測也愈發分歧。無論是AI Agent將取代 SaaS 的說法，或是AI資安工具帶來的市場震盪，都讓IT人員與軟體公司明顯感受到前所未有的變局與不確定性。面對技術突破與市場雜訊交錯的局面，焦慮確實難以完全避免。然而，對IT人員與軟體公司而言，真正值得關注的重點，或許不在於急著判斷未來走向，而在於是否願意回到實際工作情境中展開嘗試，透過持續互動、反覆驗證與動態調整，逐步理解AI所能創造的真實價值。

近年來，生成式AI的發展速度幾乎超越過去任何一個軟體世代。大型語言模型持續進步，新工具與新框架密集推出，社群上也不斷出現各種AI Coding展示影片、線上課程與討論社群，甚至不少非技術背景的意見領袖，也開始教授如何利用AI開發軟體。

與此同時，市場上也出現不少激烈論述，例如AI將削弱SaaS的價值。近期新型AI程式開發與資安工具（如Claude Code Security）的出現，更引發外界對資安產業未來走向的憂慮。這樣的氛圍，讓許多IT從業人員開始思考，在AI快速演進的時代，軟體技能與公司的價值，是否正被重新定義。

站在軟體公司的角度，AI帶來的焦慮確實日益加深。首先是技術選擇的焦慮。模型與開發工具推陳出新，很難判斷哪些只是短期熱潮，哪些會成為長期基礎。其次是既有產品與客戶環境形成的現實限制。企業軟體往往是多年持續演進的系統，累積大量商業邏輯、操作流程與客戶需求，很難因為一波技術潮流就全面改寫。再者則是對AI品質與治理的疑慮，包括模型產生錯誤內容的風險、資安問題，以及AI是否符合企業IT對於穩定性與可靠度的要求。

網路上AI Coding案例看來確實亮眼，但一旦進入企業環境，情況往往截然不同。展示案例多半發生在相對單純的情境，例如新專案或結構簡單的程式；真實企業系統卻通常伴隨多年累積的既有架構、複雜的商業流程，以及嚴格的權限與治理設計。如果AI在協助開發或產生程式碼時，無法理解這些背景脈絡，就可能衍生新的風險，包括系統邏輯衝突、權限控管被繞過，甚至敏感資料外洩。因此，AI能否真正落地企業環境，關鍵不只在模型能力，更在於它是否理解企業系統的整體脈絡與運作規則。

IT人員需要思考的問題或許不是AI是否取代工程師，而是AI將如何改變軟體工程。技術世代轉換本就伴隨焦慮，而這其實是正常訊號。對仍在摸索方向的企業軟體公司而言，唯有實際投入、持續嘗試，並在工作與生活情境中動態調整，才可能逐步找到真正能為客戶創造價值的應用方式。

＜本文作者：廖長健現為網擎資訊執行長＞