三大招式幫助資料中心可靠、高效率又安全！

對於資料中心的網管或IT人員而言，要使資料中心發揮最佳效能是一項艱難的挑戰，需要持續評估並確保系統的每個環節都能可靠、有效率且安全地運作，尤其在炎炎夏日，短短幾秒鐘的斷電都可能帶來巨大損失，因此，需要仰賴可靠的配電設備、網路與電力系統和不斷電系統（UPS），才能確保穩定且高品質的電力。

伊頓將分享三大方向，協助資料中心IT人員優化機房的設計達到高效可靠。

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以資料中心必備的UPS來說，現今的主流是無變壓器UPS（亦稱高頻機），其設計減少了更多材料，降低運輸成本，佔地面積也比傳統內建變壓器的工頻機明顯減少。此外，善用節能系統能支援大型三相UPS在ESS節能模式下運行，如下圖的效率曲線，和傳統UPS相比，能明顯提升效率。使用電力監控軟體還可以分析設備的能源使用模式，識別耗電最多的設備，實現真正的節能，讓資料中心更有效地用電、用水、人員、流程、空間和資金等資源。

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在建置資料中心時，可以實施災備計畫，處理意外的緊急情況，保護資料和網路，保障業務能繼續運作而不會出現暫停。同時，高可靠的設備可配置較低等級的電力和空調系統冗餘，從而縮短停機時間。

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為了進一步保護資料中心重要的資產設備以及維運人員，還可引進專業廠商進行診斷性研究、改造計畫和安全稽核，協助保護資料、設備和團隊人員。還必須進行操作人員的教育訓練，以確保人員安全。此外，預防性診斷工具和監測設備也是不可或缺的一環，有助於在故障發生前防範未然。