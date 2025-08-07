QNAP NAS 雙機架構　打造不中斷的儲存環境

威聯通發佈高可用性（High Availability）解決方案，讓企業透過穩定可靠的NAS雙機備援架構，確保業務關鍵資料與服務不中斷。QNAP高可用性解決方案在Beta版本期間獲得市場高度肯定，正式版的推出更進一步提供高穩定性與高性價比的部署方式，滿足各種規模組織的營運需求。

威聯通產品經理游堉鈞表示，企業運作十分倚賴關鍵數位資料與服務，對IT架構服務穩定性的重視也隨之提升。QNAP高可用性解決方案整合了自動故障轉移、即時資料同步與直覺式叢集管理，提供更親民的導入選擇，協助各行各業實現持續運作的營運目標。

QNAP NAS雙機架構高可用性的優勢

高性價比部署：QNAP HA解決方案以高可靠性ZFS儲存系統為基礎，具備優異效能與較低總持有成本（TCO），讓預算有限的組織也能輕鬆建構高可用性環境。

自動故障轉移：當主要伺服器（Active）發生異常時，備援伺服器（Passive）會自動接管所有服務，在90秒內完成故障轉移，最小化業務中斷與損失。

即時資料同步：透過QNAP SnapSync技術，主／備NAS間可達成即時資料複寫，實現最小復原點目標（RPO），大幅降低資料遺失風險。

簡化叢集管理：透過High Availability Manager應用程式，IT人員可在單一介面中輕鬆設定與監控主／備援伺服器狀態，優化系統管理效率。

多元應用情境：QNAP HA解決方案可廣泛應用於虛擬化儲存空間、AI伺服器擴充儲存、媒體影音製作等多種IT架構中，靈活整合現代企業所需的資料可靠性與營運連續性。

Active-Passive HA方案進一步強化QNAP在高可用性領域的產品布局，讓各種規模的企業都能以更靈活且具成本效益的方式實現不中斷營運的目標。結合具備Active-Active雙主控架構的ES系列企業級NAS、支援MC-LAG網路備援機制的L3 Lite網管型交換器，以及實現節點橫向擴充與容錯架構的Scale-out NAS解決方案，QNAP打造從儲存到網路、從單點部署到多節點叢集的全方位高可用性防線，全面提升企業IT架構的韌性、營運延續性與市場競爭力。