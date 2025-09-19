Check Point宣布收購Lakera　強化端到端AI安全防護

企業正以前所未有的速度，將大型語言模型（LLM）、生成式AI及自主代理（Autonomous Agents）等技術融入核心營運流程，創新的果實固然甜美，但其衍生的攻擊表面擴張，卻也成為資訊安全領域最嚴峻的挑戰。

傳統的安全思維與防護工具，在應對由AI驅動的新型態威脅時，已顯得力不從心。資料外洩、模型操控，乃至於由多個自主代理協作決策時所引發的未知風險，正迫使企業重新審視其安全策略。為了協助企業因應新興應用場景衍生的挑戰，全球資安解決方案供應商Check Point 近期宣布收購專注於代理式AI（Agentic AI）應用的安全平台Lakera，此舉不僅是單純的企業併購，更揭示了產業為應對AI時代威脅，正朝向整合式、端到端的原生安全架構演進。

當前AI應用的核心風險，已從過去的基礎設施或應用程式漏洞，轉移至模型、代理與資料本身的互動過程。在一個資料即是新型態可執行檔（Executable）、眾多AI代理相互溝通協作的「代理互聯網（Internet of Agents）」時代，傳統的邊界防護或特徵碼比對機制，幾乎無法有效偵測與攔截針對AI模型的攻擊。例如，惡意攻擊者可透過精心設計的提示詞注入（Prompt Injection）手法，繞過模型的安全限制，竊取敏感資料或執行非授權操作。同樣地，在檢索增強生成（RAG）架構中，若未能妥善保護其存取的知識庫，亦可能導致機敏資訊外洩。這些威脅發生於AI運作的即時執行期間（Runtime），對安全防護的即時性與精準度提出了極高的要求。

此次收購的焦點Lakera，正是為解決此類問題而生的AI原生安全平台。其技術核心在於提供即時的執行期間防護，這意味著它能在AI模型處理使用者輸入、生成內容、與外部工具互動的每一個環節，進行深度的安全檢測。其平台設計專為保護大型語言模型、AI 代理及多模態工作流程，能有效防禦提示詞注入、資料外洩及模型操控等威脅。更具體地說，Lakera的技術能夠在不顯著影響效能的前提下，達到超過98%的威脅偵測成功率，同時將延遲控制在50毫秒以內，並維持低於0.5%的誤報率，這些效能指標對於要求高效能與準確度的企業級AI應用至關重要。

此一高效防護能力的背後，源自於其獨特的持續性智慧防禦機制。Lakera平台由一個名為Gandalf的對抗性AI網路提供支援，該網路累積了超過八千萬個對抗性攻擊模式，並由專職的AI研究團隊持續更新，使其防護體系能夠不斷演化，始終領先於新興的AI威脅。這種持續性的紅隊演練與即時防護相結合的模式，確保了企業在部署AI技術時，其安全防護不會因為威脅手法的日新月異而輕易失效。此平台支援超過一百種語言，亦為全球化部署的企業提供了必要的保障。

Check Point透過此次整合，意圖打造業界首批完整的端到端AI安全堆疊。將Lakera的執行期間防護能力，與Check Point Infinity架構中既有的GenAI Protect、SaaS與API安全、先進資料外洩防護機制，以及基於機器學習的應用、雲端與端點防護等功能相結合。如此一來，企業便能獲得涵蓋AI完整生命週期的統一防護視野，從模型的開發階段、部署前的態勢評估，到上線後的即時運作，皆納入嚴密的安全監控與保護之下。這不僅是產品功能的擴展，更是安全理念的升級，象徵著企業在擁抱AI帶來的巨大業務價值的同時，也必須建立相應的信任與安全治理框架，方能行穩致遠。