戴爾全新基礎架構創新技術　助力現代 AI 就緒資料中心運行

隨著數據資產在儲存、管理和開發效率之間的平衡日益困難，加上網絡安全風險不斷升高，彼此相互掣肘，企業正面臨前所未有的挑戰。同時，混合辦公模式的全面普及與沉浸式體驗需求提升，也加速AI技術的快速演進，而這些挑戰正在重塑企業的數位轉型策略與技術架構。IT團隊正朝向解耦架構發展，擷取運算、儲存和網路於一個共用資源池，以提供更優異的可擴充性、效率與適應性。

戴爾在伺服器、儲存和資料保護上的創新，旨在協助企業重新思考其IT基礎架構策略，更有效的應對傳統和現代工作負載的各項需求。

Dell PowerEdge R470、R570、R670和R770伺服器搭載效能核心（P Core）的Intel Xeon 6處理器，為1U和2U構型的單/雙插槽伺服器，可輕鬆處理高效能運算（HPC）、虛擬化、分析和AI推論等要求嚴苛的傳統與新興工作負載。

提升工作負載整合能力：透過PowerEdge R770整合舊有平台，可釋放能源並節省每個42U機架高達80%的空間。這些系統可節省多達一半的能源成本和溫室氣體排放，每顆處理器最多能支援達50%的核心數量，並且效能提升67%。這不僅有助於減少資料中心的空間占用，且讓企業可以在不犧牲效能的同時，實現永續發展與更低的總持有成本。

提供極致效能與效率：功能強大與高效率的Dell PowerEdge R570，創下Intel每瓦效能的全新紀錄，協助企業在節省能源支出的同時，維持高效處理工作負載。

為未來而設計：採用開放運算計畫（OCP）所屬的資料中心模組化硬體系統（DC-MHS）架構，簡化作業方式並為未來做好準備。DC-MHS標準化伺服器設計，有助於與現有基礎架構整合，為客戶提供更有彈性的選擇。

簡化管理流程：PowerEdge伺服器透過Dell OpenManage功能強化和包含即時監控的無代理程式內嵌式伺服器管理（IDRAC 10）更新，提供簡化管理和強大保護力。搭配PERC13 PCIe Gen 5 HW Raid控制器使用，企業可將寫入延遲降低多達33倍。

Dell PowerStore採用智慧型軟體設計，提供自動化、高度可程式化的平台，具備進階資料縮減與獨立性擴充的儲存服務，貼合現代解耦架構的需求。PowerStore最新軟體版本帶來以下功能：

AI 驅動的分析功能：運用Dell AIOps（前身為CloudIQ）軟體的Smart Support警示與修復措施、效能容量分析與碳足跡預測功能，降低營運成本並減少人工作業。

強化的零信任安全機制：透過DoD智慧卡驗證支援、自動憑證更新以及強化的Storage Direct Protection整合，將備份還原加速最多四倍5支援最新的Dell PowerProtect系統，以控制存取和提升可用性。

支援進階檔案系統：藉由進階檔案管理功能、安全快照集的強大資料保護力、儲存規劃所需的容量洞察，以及簡化自Dell Unity系統的資料遷移流程，全面提升系統效能。

戴爾新一代Dell ObjectScale效能最強的物件平台。Dell ObjectScale為AI工作負載提供極致的可擴充性、效能與效率。戴爾正在對ObjectScale的企業級架構進行現代化改造，全新的全快閃記憶體與HDD裝置選項，以提供：