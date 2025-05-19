HPE 全新安全閘道　滿足中小企業需求

HPE推出專為中小企業（SMB）打造的多功能網路解決方案HPE Networking Instant On Secure Gateway，協助企業防禦日益複雜的網路安全威脅。結合企業級防護與簡易部署及管理，協助中小企業在無需投入大量IT專業人力或資源的情況下，能有效保護其網路安全。

HPE Networking Instant On Secure Gateway是企業部署第一道安全防線的強力後盾，能智慧監控、過濾與管理所有網路流量，確保僅允許安全且經授權的活動，同時主動阻擋惡意威脅。此閘道整合多項重要安全功能，包括防火牆防護、入侵偵測與防禦、VPN支援與WAN高可用性，協助中小企業易於管理並簡化網路防護流程，有效解決其面臨的關鍵安全挑戰。

HPE Aruba Networking全球中小企業副總裁暨總經理Amol Mitra表示，現今中小企業在IT資源有限且數位環境快速變化的情況下，持續面臨防禦複雜網路威脅的壓力。由於缺乏專責的安全團隊與充足預算，許多中小企業難以有效保護其網路安全。傳統的安全解決方案缺乏靈活性、彈性、雲端防護與進階威脅偵測能力，容易讓企業誤以為已受到保護，而使其暴露於風險中。HPE Networking Instant On Secure Gateway能協助中小企業在無需投入大量資源下，即可擁有企業級的安全防護，於瞬息萬變的數位世界中維持網路安全。

全新安全閘道推出兩種型號，針對不同規模與使用需求提供合適的效能與防護等級：

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG1004：此款有線安全閘道配備4個1Gbps連接埠，支援基本路由功能、WAN備援、VPN、防火牆與入侵偵測／防禦（IDS/IPS）功能。

HPE Networking Instant On Secure Gateway SG2505P：此款安全閘道配備5個連接埠，支援Multi-Gig傳輸與第4類PoE，可為無線AP供電（總功率預算為64W），並具備SG1004的所有功能。

HPE Aruba Networking亞太暨日本區副總裁Mark Ablett表示，亞太及日本地區的中小企業透過推進創新、提升生產力及創造商機等方面，在推動當地經濟成長方面扮演關鍵角色。然而，若要充分發揮潛力，需要專為其挑戰與發展目標量身打造的解決方案。HPE Networking Instant On Secure Gateway為中小企業提供先進且易於管理的安全解決方案，協助其守護網路安全並簡化營運，從而在日益緊密連結的世界中持續創新與擴展業務。

此創新解決方案為客戶提供多項關鍵效益：