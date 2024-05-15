Progress 先進的人工智慧功能　加速數位體驗的交付

Progress宣布Progress Sitefinity最新版本的強大功能和增強功能。Sitefinity 15.1以整個平台現有的人工智慧支援為基礎，導入AI的轉換傾向評分、AI驅動的內容分類，以實現更快的內容編輯和改進客戶資料的建模，實現更高的投資報酬率和生產力。此外，在.NET 8中對ASP.NET Core的全新支援，為工程團隊提供強而有力的靈活性，使他們能夠使用任何選擇的平台進行開發和部署，並加速上市時間。

為了達到並超越不斷改變的用戶期望，企業需要利用AI的力量來創建個人化且有價值的數位互動。他們需要現代技術堆疊，使他們能夠跨接觸點、用戶群體和地理位置提供一致的品牌體驗。Sitefinity 15.1擴展了AI在轉換優化中的作用，並在.NET 8中採用ASP.NET Core。

Sitefinity 15.1的其他優異效能包括：

：Progress Sitefinity Insight客戶資料平台（CDP），將自動識別每次轉換的高／中／低風險群體，有助於細化用戶，並透過針對性用戶傳遞消息和行銷活動，活化具潛能的用戶轉換。新的Sitefinity Insight功能還包括簡化的角色和潛在客戶評分管理規則、附加和豐富的資料匯出選項、自動追蹤外部點擊，以及聊天機器人Insightful Assistant的改進。

：新工具與豐富文本編輯器（rich text editor）整合，可用於靜態內容類型、動態模組和媒體項目，提供現有分類系統的AI分類建議，透過提高可發現性、可重複使用與相關性，來協助優化內容表現。

：新頁面編輯器中小工具箱中的工具，改進頁面編輯流程並加速發布速度。

Progress亞太及日本區銷售副總裁John Yang也表示，現今的企業需要現代AI驅動的數位體驗解決方案來提高效能、可擴展性和營運效率，以保持競爭力。透過Sitefinity的最新功能，擁有實現這一目標所需的一切，並滿足亞太區不同地區和用戶的需求，從而促進業務擴展和快速增長目標。

Sitefinity是基於現代.NET技術的雲端、AI驅動的企業等級內容管理系統（CMS）。它提供直觀的內容管理、個人化功能、整合的核心CDP功能和解耦架構，以實現多通路內容交付。作為Progress數位體驗（DX）產品組合的核心，Sitefinity為中型與大型企業提供適用的數位體驗工具，以實現數位化轉型的效率和價值。

在過去的12個月，Sitefinity從分析師和客戶端獲得眾多產業別的認可。最近，它被評為G2 2024年冬季數位體驗平台（DXP）Grid報告的領導者。Progress DX產品套件也獲得2024年Gartner數位體驗平台（DXP）魔力像限認可，並在2023年Gartner Peer Insights DXP報告中被評為客戶選擇。