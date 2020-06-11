Pure Storage 擴充 FlashBlade 陣容！

Pure Storage宣布Pure次世代非結構化資料儲存軟體Purity//FB 3.0 for FlashBlade正式上市。FlashBlade是Pure專門為支援現代化應用程式開發、現代化資料分析及次世代資料防護而設計，一個真正具整合性、向外擴充的高速檔案與物件儲存平台。

FlashBlade擁有加速應用程式運行的獨家能力，在不同的應用程式與工作負載間可以自由分享資料。這次FlashBlade新增了能優化應用程式工作流程的即時效能，以高速、彈性、靈活、專為滿足現代化需求而打造的解決方案，取代老舊的系統並消除複雜性，進而實現現代化資料體驗。

FlashBlade的架構能協助企業提高運算與儲存資源利用率，降低資料孤島所衍生的複雜性。此外，FlashBlade更將這套方法延伸至一些重要的企業應用，如檔案與物件複製及檔案系統復原，如此一來，資料科學家與資料架構師所設計的資料模型就能更快發揮潛在效益。

FlashBlade副總裁暨總經理Matt Burr，FlashBlade之所以如此獨特，是因為它是針對未來資料流程與即時數據分析應用而打造，以簡單、易用及高效能為主要特性，而這正是傳統儲存廠商所難以達成的。FlashBlade能帶來以倍數成長的效能，在向外擴充整合式檔案與物件儲存市場上，提供無可匹敵的客戶體驗。

Purity//FB 3.0是一套針對FlashBlade設計的向外擴充軟體，新增功能同樣提供了FlashBlade客戶所鍾愛並期待的簡單與易用性。Pure as-a-Service是一套真正符合OpEx預算模式的儲存服務，提供彈性的消費模式讓企業輕鬆使用FlashBlade。

Purity//FB 3.0提供不同功能來解決各種獨特的挑戰，包括：

檔案複製：為檔案系統提供災難復原，資料複製目的地所保存的唯讀資料可用於資料驗證與災難復原測試。

物件複製：兩個FlashBlade之間的物件資料複製可縮短存取延遲、提高整體讀取速度，改善地理上分散的使用的感受體驗。以原生格式將物件資料從FlashBlade複製到Amazon S3，可使檔案在雲端及企業內部系統間順利移動，客戶可將雲端當成第二複本，或者經由公有雲服務來存取企業內部產生的資料。

檔案系統復原：檔案系統復原是一項重要的檔案系統資料保護功能，必要時可讓檔案系統從快照當中迅速復原。

NFS v4.1 Kerberos：透過Kerberos來認證連上FlashBlade的NFS v4.1檔案系統使用者，提供一種更高等級的安全性。

稽核記錄檔與SNMP支援：藉由改善安全、警示與監控功能，提升企業稽核準備度。

幾乎所有的數據分析廠商現在皆已開始移轉至雲端式架構，例如Splunk SmartStore與Vertica Eon Mode，由於FlashBlade是專為提供效能、彈性與簡易性而打造，所以尤其適合這類環境。根據我們的內部測試，相較於傳統將儲存與運算分離的物件儲存平台，FlashBlade能提供80倍的查詢效能，而穩定的高速查詢效能，有助於更快發掘客戶洞見，且在發生資安事件或遭遇勒索病毒攻擊時也是一項營運關鍵優勢。此外，FlashBlade還能讓系統管理員視需求自由擴充或減少運算效能，再也不用忍受高延遲性的管理作業。