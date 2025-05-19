安提邊緣 Computex 2025 AI 運算軟硬齊攻

安提國際（Aetina）將於COMPUTEX 2025（南港展覽館一館1F，攤位號碼J0118）重磅展示其涵蓋企業、邊緣至嵌入式的邊緣AI運算解決方案，包含：企業級短機身邊緣AI伺服器SuperEdge系列、支援GPU顯卡高擴充性的AI推論／訓練平台MegaEdge系列，以及搭載NVIDIA Jetson Orin 模組的小體積高效能DeviceEdge邊緣AI電腦。此次展出亦聚焦與生態系夥伴協同打造多元應用成果，聚焦企業數位轉型、車載系統與智慧製造等關鍵場景，助力生成式AI與AI代理技術於邊緣落地。

隨著各產業透過人工智慧重新定義業務來促進數位轉型，本地端AI運算的需求比以往更加關鍵。安提推出採用NVIDIA MGX模組化架構的AEX-2UA1短機身邊緣AI伺服器，支援兩張雙槽GPU，包括最新NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 資料中心級 GPU，提供卓越的記憶體容量與算力，特別適合部署大型語言模型（LLM）及視覺語言模型（VLM）。

透過整合檢索增強生成（RAG）技術，SuperEdge AEX-2UA1更能提供針對特定領域的精準知識檢索和生成，大幅提升企業的決策效率和競爭力，有效支援金融、醫療、法務與企業治理等專業場域的知識型任務。安提於現場更展示AEX-2UA1整合NVIDIA L40S GPU及NVIDIA ACE微服務，打造互動式的數位虛擬化身，實現自動化業務流程、24／7即時客戶服務、遠端操作等應用場景，提升客戶體驗和營運效率。

隨著AI成為企業數位轉型的核心驅動力，企業亟需兼具高效能、可擴展性且不犧牲預算與資料安全的本地AI運算解決方案。安提推出邊緣AI工作站 MegaEdge AIP-FR68，結合Qualcomm Cloud AI 100 Ultra加速卡與Qualcomm AI Inference Suite，提供在離線環境下部署生成式AI應用的整合解決方案。支援語音代理、圖像生成、檢索增強生成（RAG）與程式碼生成等多元AI應用情境。

現場亦同步展示下一代平台MegaEdge AIP-FR68S，內建1600W電源供應器，簡化系統部署流程，提升運行穩定性，即使在空間受限的環境下也能快速導入。具備PCIe Gen5高速交換器，支援最大兩倍模型參數規模（高達2,000億參數）或兩倍的推理效能，進一步提升語言處理、圖像辨識與預測分析等需大量語意理解與複雜模型的應用精確度。AIP-FR68S 更支援最多三張Qualcomm Cloud AI 100 Ultra加速卡擴充，協助企業靈活擴展AI推論能力，滿足生成式AI日趨多元的運算需求。

身為NVIDIA Elite菁英級合作夥伴，現場展出搭載NVIDIA Jetson AGX Thor的高效能機器人平台。該平台具備高達2 PetaFLOPS的AI運算能力，僅以130W超高能效功耗，即可執行如GR00T基礎模型等先進生成式AI演算法，實現低延遲、高效能的運作表現。此解決方案為人形機器人、生成式物理AI應用及智慧空間、工業自動化、智慧醫療、電信設備等領域帶來嶄新應用可能。

此外，安提同步展示強固型無風扇車載邊緣AI電腦AIE-VX28，搭載NVIDIA Jetson AGX Orin模組，支援8路GMSL2車規攝影機輸入與10G乙太網，具備IP66防護等級、點火控制與E-Mark車規認證，適用於智慧交通系統、自主移動載具與物流車隊等嚴苛應用場域。

也將現場展示整合NVIDIA Jetson Orin NX與合作夥伴Digital Media Professionals Inc.（DMP）AI套件的智慧駕駛應用解決方案。支援先進駕駛人監控系統（DMS）與ADAS駕駛輔助功能，可即時辨識駕駛人疲勞、分心與視線偏移等行為，同時偵測車外潛在風險，實現車內×車外雙層AI感知架構，全面強化行車安全與智慧運輸效能。

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