美超微、日月光、中華系統整合三強聯手打造新一代水冷散熱技術資料中心

AI人工智慧與高效能運算的篷勃發展帶來了追求效能與高耗能的兩難挑戰，為了落實政府ESG節能減碳政策，美超微（Super Micro Computer, Inc.）、日月光半導體、中華系統整合攜手在高雄打造全台首座新一代水冷散熱技術的資料中心，日月光半導體作為美超微在台灣的首個水冷散熱技術合作夥伴，在中華系統整合的佈建下，將新一代美超微水冷AI伺服器及節能技術導入日月光資料中心，並加速日月光半導體透過 AI人工智慧技術優化研發與生產流程，提供更好的客戶服務與達成節能減碳成果！

高雄市政府經濟發展局高鎮遠副局長表示，非常歡迎全球封裝大廠日月光半導體加大投資高雄，進一步設立資料中心與增加就業，藉由引入美超微新一代的創新水冷散熱技術，不但可大幅節能減碳，響應政府ESG政策，並帶動產業升級，為高雄快速崛起的科技產業聚落做出示範！高雄積極招商引資，台積電、IBM、鴻海等國際大廠已陸續進駐，日前信驊、Skymizer也宣布投資高雄，歡迎國內外企業大廠來到高雄，市府將全程陪伴並協助廠商解決問題，作為企業投資最堅強後盾。

美超微表示，美超微是根基於台灣的全球公司，非常高興能夠與台灣產業夥伴有更深的合作，此次與日月光半導體、中華系統整合攜手導入美超微在高雄首座新一代水冷散熱資料中心，希望能夠帶動產業更廣泛運用最新的水冷節能技術，減少整體能耗，降低資料中心用電量與總體持有成本，推動綠色運算與節能減碳，並助力AI產業發展！

日月光半導體李政傑副總經理指出，日月光半導體長期致力於實踐ESG政策，導入水冷技術不僅提升散熱效率，降低能源消耗，同時也減少對環境的影響，有效降低日月光資料中心至少20%以上能耗，幫助我們在現代化機房滿足PUE（電力使用效能）小於1.2指標，進而達成2030淨零目標，此次合作將結合雙方的技術創新和市場領導力，證明我們對提供穩定、可靠服務的使命，同時為客戶創造更大價值，展現對永續發展的堅定承諾。

中華系統整合吳明德董事長分享，憑藉著在ICT產業的20餘年實務經驗，中華系統整合綜整ICT應用＋能源管理＋機房維運之技術與經驗，搭配合作夥伴商的高速運算伺服器主機及最先進水冷散熱解決方案，在本案提供了異質整合解決方案，為客戶解決高耗能問題及降低PUE效能指標提供了一個創新且高效的方案。

日月光資料中心此次導入的美超微的伺服器與水冷散熱解決方案，超微伺服器結合模組化設計，可以依客戶需求來滿足對伺服器主機需求，可為客戶提供客製化與靈活性，並簡化了伺服器的部署和維護的解決方案；水冷散熱解決方案提供涵蓋散熱板、冷卻分配單元（CDU）、冷卻分配分流管（CDM）以及整座冷卻塔等的機櫃層級解決方案，幫助日月光降低資料中心溫度、耗電量降低，整體總耗能降低。

李政傑副總經理強調，日月光資料中心引進水冷散熱解決方案後，大幅提升了日月光半導體的AI算力，運用AI在產品生產、工程研發及營運上為智慧製造帶來助益，將有效縮短研發時程、維持品質穩定及精準預測訂單需求。同時，透過導入水冷技術實踐ESG，可有效地為客戶降低產品供應鏈的碳足跡，與價值鏈夥伴共同實踐低碳轉型，為世界環境盡一份心力！