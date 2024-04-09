施耐德電機攜手 Intel 和 Red Hat 推出新一代開放式自動化基礎設施

施耐德電機Schneider Electric與Intel和Red Hat合作，宣布推出分散式控制節點（Distributed Control Node，以下簡稱DCN）軟體框架。此新框架是施耐德電機EcoStruxure Automation Expert的延伸，幫助工業邁向軟體定義、隨插即用的解決方案，協助企業提升營運效率，同時確保品質、減少複雜性並優化成本。

開放式流程自動化論壇（Open Process Automation Forum，OPAF）致力於推動互通性和可攜性。本次合作的三家公司與OPAF的目標一致，共同努力創造現代化及互聯體驗，引領次世代的工業控制。

施耐德電機工業自動化事業部資深副總裁Nathalie Marcotte表示，這個專案是兩年來共同創新的成果，旨在打造高效、永不過時的分散式控制系統。DCN框架對於促進開放式自動化方案至關重要，幫助工業客戶為未來的發展和創新做好準備，其互通性和可攜性有助於客戶根據自身業務需求自由調整技術。

Intel和Red Hat最近合作宣布了應用於工業的全新邊緣平台，其在建構和運行上提供工業控制現代化的解決方案。隨著該平台啟用，施耐德電機已在新的DCN軟體中部署Red Hat Device Edge，而Red Hat Ansible Automation Platform和Red Hat OpenShift也可應用於DCN部署的運算層，更結合了施耐德電機的控制基礎設施和Intel的參考架構。

此新框架主要由兩個部分組成：進階的運算平台（ACP，Advanced Computer Platform）和DCN。ACP提供其所需的內容控制和自動化功能，並以安全和程式設計的方式部署，進而監測與控制工作負載，且提供虛擬化和監控功能；而DCN則是低功耗的工業系統，使用Intel Atom x6400E系列處理器，專門用於控制與設計混合關鍵性（mixed-criticality）的工作負載。

Intel物聯網事業群副總裁暨產業解決方案事業部總經理Christine Boles表示，開放且互通的商用解決方案有助於讓特定功能的專用設備轉為靈活可變的、基於軟體的基礎設施。Intel在生態系中推動開放式系統的歷史悠久，本次與施耐德電機和Red Hat合作開發軟體定義的控制系統，為基於通用運算和操作系統打造的次世代DCN將為工業領域帶來轉變。

Red Hat車載作業系統事業部、邊緣業務副總裁暨總經理Francis Chow提到，Red Hat致力於幫助製造商在生產場域實現自主營運，透過與施耐德電機、Intel等夥伴密切合作，使用一致的平台幫助建構可擴充的、軟體定義的工廠和營運，實現進階的自動化和互通性。對此合作感到興奮，這只是個開始，藉由採取這些動作，持續探索工業領域中人工智慧、邊緣運算的各種可能性。