Jamf Nation Live 2025 揭示 AI 時代的資安新未來

在生成式AI帶動的數位轉型浪潮中，企業不僅要追求效率與創新，更面臨前所未有的資安挑戰。根據Apple裝置管理與安全領域的Jamf發布的《Security 360年度資安趨勢報告》觀察，高階主管與決策者所使用之macOS與行動裝置已成為駭客鎖定的高價值目標，且零日攻擊與零點擊攻擊的數量持續攀升。報告亦指出，全球已有超過1000萬起釣魚攻擊針對行動端發動，潛在損失高達90億美元。

在AI加速滲透企業營運的此刻，如何同時兼顧安全、合規與效率，成為企業治理的新課題。為協助企業應對新興資安挑戰，Jamf特別舉辦行動裝置管理與安全高峰會「Jamf Nation Live 2025台北站」，今年以「Go Further with Jamf」為題，邀集產官學與國際夥伴共同探討AI時代下的資安治理與Apple生態整合應用，並聚焦「零信任安全與AI」、「合規自動化」及「放大Apple在企業的價值」三大核心議題。

Jamf亞太區副總裁暨總經理Kieran O’Connor表示，亞太地區是Jamf全球成長最快的市場之一。隨著企業加速導入Apple裝置與混合辦公模式，資訊安全與合規需求持續升高。Jamf持續深化與在地夥伴合作，建立更完整的生態系，同時結合全球經驗與在地夥伴力量，協助企業在安全、效率與創新之間取得平衡，真正落實Go Further的精神。

Jamf策略夥伴發展副總黃新民表示，當企業數位轉型逐步推進，資安早已不再是單點任務，而是整個生態的協作工程。為了讓企業能以統一平台架構推動自動化與威脅防禦，Jamf今年正式推出全新的平台API架構，偕同合作夥伴加速零信任防禦落地，使企業能在更完善與安全的環境中實現創新科技。未來，Jamf將以平台API為核心，持續推動跨產業合作與AI防禦技術創新，協助企業在快速變動的市場環境中穩健前行。

今年Jamf整合過去分散於Jamf Pro、Jamf Protect與Jamf Connect的多套API，統整為單一的平台架構，不僅降低了開發與整合的技術門檻，也讓企業能以單一介面進行資料存取、自動化工作流程與安全事件回應，加速零信任防禦的落地。

同時，透過整合平台API生態系統也讓Jamf進化為生態平台的核心樞紐，能和包含Microsoft、奧義智慧、Okta與中華龍網在內的各類安全與雲端服務商緊密整合，讓合作夥伴發揮各自專長，將不同領域的技術優勢串聯成更完整的安全防禦網，不但提升防護的整體韌性與延展性，也大幅縮短開發與導入週期，使企業在面對日益複雜的攻擊型態時，能以更彈性、快速且協同的方式應對。

在AI驅動的威脅環境下，Jamf以零信任為核心，結合AI行為分析與威脅偵測模型，主動辨識可疑連線與異常活動，讓企業能在威脅發生前即時應對，落實預防勝於修補的防禦理念。同時，面對日益嚴格與快速變動的法規要求，Jamf也以合規自動化為目標，透過自動化管理與可視化監控，讓Apple裝置自註冊起即可套用標準化政策、執行稽核與偏差修復；並配合今年國家資通安全研究院預告的政府組態基準（GCB），整合國際標準與在地法規，協助企業以數位化流程縮短合規落地時間，降低人工作業風險，確保營運安全與韌性。

為協助企業放大Apple的價值，Jamf從裝置端強化安全根基，全面採用Apple實體安全密鑰保護，並導入宣告式裝置管理讓裝置主動回報狀態、即時套用管控，提升可視性與反應速度，將安全即生產力落實於日常維運。Jamf從平台API串接合作夥伴服務，從端點到雲端建構協作式的零信任網路，再到合規自動化確保制度落地，讓Apple生態的體驗、安全性與效能推向更高的標準，協助企業走得更加穩健。