嘉實多液冷佈局與在地產業鏈合作　搶佔全球 AI 運算商機

嘉實多（Castrol）於亞太區規模最大的開放運算計畫亞太區高峰會（2025 OCP APAC Summit）上，由資料中心與熱管理全球總裁黃建棠（Peter Huang）親自領軍，全面展示其針對AI時代的液冷解決方案。現場不僅發表前瞻演說，探討如何運用液冷技術，應對AI時代下的資料中心散熱挑戰，並將創新概念轉化為實際的產業影響力；同時展示其與眾多伺服器、機櫃及散熱方案大廠的緊密合作關係，盼與台廠共同打造完整的生態系，在在彰顯嘉實多不僅是一間冷卻液供應商，更致力成為資料中心熱管理領域國際級解決方案提供者的決心與實力。

面對AI晶片功耗動輒突破千瓦的散熱挑戰，嘉實多在本屆開放運算計畫亞太區高峰會上，清晰地展示了其獨特的市場定位，有別於市場同業大多專精於油性或水性冷卻液其中之一的路線，嘉實多同步展出符合現行市場主流應用的水性冷卻液PG25（應用於直接晶片冷卻，Direct-to-Chip，DTC），以及被視為未來高效能資料中心重要演進方向的油性冷卻液DC15、DC20（應用於浸沒式冷卻），凸顯其同時掌握當前與未來趨勢的雙軌技術實力。

值得一提的是，嘉實多不僅是一間冷卻液供應商，核心差異化在於提供「端到端解決方案（End-to-End Service）」。立基於百年流體科學的深厚底蘊，嘉實多將服務範疇從提供單一產品，擴展至涵蓋資料中心散熱系統的設計諮詢、部署導入、營運監測到維護服務的完整生命週期。此一顧問式服務模式，旨在協助客戶在導入液冷技術時，不僅能大幅提升能源效率、降低電力使用效率（PUE） 值，更能確保系統的長期穩定性與可靠性。

嘉實多資料中心與熱管理全球總裁黃建棠在其專題演講中指出，現今正處於資料中心散熱的『液冷奇點（The Dipping Point）』。業界數據顯示，高達90%的行業專家已將液冷視為未來的解決方案，考慮在2030年前轉向液冷。這不再是『是否導入』的問題，而是『如何導入』。嘉實多的目標，就是成為企業在這趟轉型旅程中最值得信賴的夥伴。

黃建棠進一步分析，市場正經歷從「氣冷直接晶片冷卻（DTC）浸沒式冷卻」的清晰演進路徑。嘉實多憑藉來自資料中心、硬體設備等領域的專業團隊，能深刻理解生態系的痛點，提供超越化學專業的整合性建議。嘉實多的價值不僅在於提供冷卻液產品，更在於能與ODM、OEM夥伴、系統整合商及終端客戶共同協作，打造出兼具性能與永續性的最佳化熱管理方案。

嘉實多高度看好亞太區的發展潛力，且視台灣市場為全球AI伺服器產業鏈中不可或缺的核心。嘉實多的台灣市場策略，是與在地的伺服器ODM、OEM大廠進行深度共同開發，期望讓嘉實多的液冷產品在設計初期，就成為其「參考設計（Reference Design）」的一部分。這意味著當台灣夥伴將伺服器銷售至全球時，嘉實多的解決方案也將隨之進入全球供應鏈，創造雙贏局面。