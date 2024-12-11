Pwn2Own Automotive 漏洞競賽開始報名

VicOne再度與趨勢科技的ZDI漏洞懸賞計畫合作，共同舉辦Pwn2Own Automotive 2025汽車資安漏洞競賽，這是全球專門發掘及解決聯網汽車技術漏洞的比賽。

今（2024）年1月舉辦的第一屆Pwn2Own Automotive就獲得巨大成功，不僅在競賽中發現共49個零日漏洞，亦獲得了業界的高度關注。這次比賽預定於2025年1月22日至24日舉行，參賽者可以透過線上完成報名。比賽地點將在日本東京Automotive World（2025全球汽車技術展覽會）中。

Pwn2Own Automotive汽車資安漏洞競賽的目的在透過發掘零日漏洞，強化資安防護措施並促進防範網路安全事件的發生，以應對隨著軟體定義車輛（SDVs）普及，軟體操控車輛功能所帶來的漏洞風險及攻擊威脅日益增加。

在Zero Day Initiative（ZDI）平台的支持下，世界級安全研究人員都能報名透過此競賽對最新汽車技術進行實際測試。當零日漏洞在黑市流通之前就能先被識別出來，讓廠商即時發現並迅速採取對策，就能幫助防止網路攻擊並增強汽車產品的整體安全性。

此外，為鼓勵安全研究人員的成就並激勵進一步在車用網路安全上的研究，Pwn2Own Automotive汽車資安漏洞競賽提供超過100萬美元的總獎金。同時，此競賽為參賽者提供實際操作經驗，透過比賽方式培養資安產業的人才，為改善全球網路安全格局做出貢獻。

Pwn2Own Automotive 2025分成四大競賽類別：Tesla、車載資訊娛樂（IVI）系統、電動車充電器，以及作業系統。每位參賽者必須在所選類別中的目標設備或作業系統上，展示執行任意程式碼的能力。比賽找出漏洞期間，每個目標最多可進行三次嘗試。成功挑戰將獲得積分，最終累積最高積分的參賽者或團隊將被授予「Pwn大師」的榮譽稱號。

參賽的漏洞必須是先前未知、未公開且未報告的漏洞。若不符合這些條件，獎金可能會按比例被調降。每個類別中，只有首位成功完成挑戰的參賽者有資格獲得獎金，比賽前夕才透過隨機抽籤決定挑戰的順序以示公平。

趨勢科技威脅研究副總裁Brian Gorenc表示，趨勢科技Zero Day Initiative（ZDI）漏洞懸賞計畫致力於研究解決包含汽車領域在內，現實世界中網路攻擊場景的方法。與在汽車網路安全領域擁有無與倫比專業知識和經驗的VicOne合作舉辦此比賽，是展示在汽車產業及研究社群中的安全研究專業能力的重要一步。

VicOne執行長鄭奕立指出，透過與ZDI合作舉辦的這項汽車資安漏洞競賽，VicOne正在為軟體定義車輛（SDV）創造一個更安全的未來。藉由競賽吸引全球安全研究好手發掘零日漏洞，一起揭示目前未知、未公開以及未通報的漏洞，利於促進汽車產業內早期風險的識別與資安威脅的緩解。這方面的努力對於全球汽車領域創新研究至關重要，特別是在SDV的發展進程加速的情況下。