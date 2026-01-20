西門子 與 NVIDIA 共同打造工業 AI 作業系統

西門子與NVIDIA宣布大幅擴展策略合作關係，以將人工智慧（AI）導入現實世界。雙方目標將共同開發工業與物理AI解決方案，為各產業與工業工作流程帶來AI驅動的創新，同時加速彼此的營運發展。

為支持相關開發，NVIDIA將提供AI基礎設施、模擬函式庫、模型、框架與藍圖，西門子則將投入數百位工業AI專家，以及其頂尖的硬體與軟體技術。

西門子總裁暨執行長Roland Busch表示，我們正攜手打造工業AI作業系統，重新定義物理世界的設計、建造與運作模式，進而擴展AI並創造對真實世界的影響。透過結合NVIDIA在加速運算與AI平台的領先地位，以及西門子領先的硬體、軟體、工業AI與資料，我們正賦能客戶運用最全面的數位孿生技術加速產品開發、即時調整生產流程，並推動從晶片到AI工廠的技術革新。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳表示，生成式AI與加速運算已經點燃了一場全新的產業革命，讓數位孿生從被動模擬進化為物理世界的主動智慧。我們與西門子的合作，將全球領先的工業軟體與NVIDIA的全端AI平台相結合，縮短構想與現實間的距離，使各產業能夠先在軟體中模擬複雜系統，隨後在真實世界中無縫實現自動化運作。

西門子與NVIDIA將攜手打造涵蓋產品與生產完整生命週期的AI加速工業解決方案，實現更快速的創新、持續最佳化，以及更具韌性與永續性的製造模式。雙方目標是建立全球首批完全由AI驅動、具備自適應能力的製造據點，並計畫以2026年即將在德國埃朗根（Erlangen）設立的西門子電子工廠（Siemens Electronics Factory）作為首個藍圖。

透過由軟體定義自動化與工業營運軟體驅動的「AI大腦」，結合NVIDIA Omniverse函式庫與NVIDIA AI基礎設施，工廠能持續分析其數位孿生，在虛擬環境中測試改善方案，並將驗證結果轉化為產線上的實際營運調整。

這樣的模式可在從設計到部署的各個階段，加快並提升決策的可靠度，不僅提升生產力，也降低導入與調校的時間與風險。西門子與NVIDIA目標將這些能力擴展至關鍵垂直領域，目前已有包括鴻海科技集團、HD現代集團、KION Group與百事公司在內的多家企業進行評估中。

隨著合作關係的擴展，西門子將完成其整個模擬產品組合的GPU加速，並擴大支援NVIDIA CUDA-X函式庫與AI物理模型，使客戶能夠更快執行更大規模、更高精準度的模擬任務。在此基礎上，雙方也將透過採用NVIDIA PhysicsNeMo與開放模型，共同推進生成式模擬的發展，打造具備即時工程設計與自主最佳化能力的自主型數位孿生。