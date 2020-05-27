兆勤推 WiFi 6 智慧型網管交換器 XS1930 系列

兆勤科技（Zyxel Networks Corp.）發布全新XS1930系列Multi-Gig五速智慧型網管交換器，滿足內網骨幹的多樣化傳輸需求，業界首創5色LED網速指示燈，幫助中小企業實現更高的網路靈活性，創造最優質的網路環境。

兆勤最新推出XS1930系列 10/12埠Multi-Gig五速智慧型網管交換器，支援100M、1G、2.5G、5G到10G的各種網速，更首創以五色LED燈來顯示每個埠口的網速，透過不同的燈光顏色，運作狀況一目瞭然，讓網管變得更快速、更輕鬆。並搭載了兆勤NebulaFlex技術，用戶能在單機管理和Nebula免費雲管理之間靈活切換，並根據需求升級成專業管理，不需要投資兩套硬體，讓原Nebula用戶直接就能享受全方位的WiFi 6解決方案。

XS1930-10有8個Multi-Gig RJ-45埠和2個SFP+上行介面，XS1930- 12HP則有8個Multi-Gig PoE RJ-45埠、2個Multi-Gig RJ-45埠及2個SFP+上行介面；Multi-Gig埠為網路設備提供高速連接，光纖介面則適合辦公室位置分散、距離較遠的部署環境。

XS1930-12HP符合最新的IEEE 802.3bt供電標準，每埠供電60瓦，全機供電達375瓦，適合各種受電設備連線，單一連接埠提供更高的功率，滿足大多數WiFi 6無線基地台或設備的高電量需求。

兆勤網路事業中心副總吳維銘表示，網路速度不斷提升，無線網路來到更高性能的WiFi 6（11ax），2020年新出貨的電腦也開搭載配2、5甚至是10Gbps網速的網卡，傳統網路交換器開始成為高速連網的瓶頸，影響整體網路效能。新技術的效能提升不論來自於無線網路或是電腦伺服器，企業都需要部署新一代支援Multi-Gig的網路交換及電腦伺服器的效能與優勢最大化，讓使用者能享受最佳的傳輸速率，另外，獨創的五色LED識別燈號，讓新世代的網路速度用眼睛就可以看得到，同時也讓最新技術能實現。