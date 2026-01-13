NXP 全新 eIQ 代理型人工智慧框架

恩智浦半導體（NXP）推出全新eIQ代理型人工智慧框架（eIQ Agentic AI Framework），進一步強化其在安全、實時邊緣AI領域的領導地位。這項全新工具可讓自主代理型智慧直接運行於邊緣裝置，讓經驗豐富開發者與新進開發人員都能簡化並加速代理型人工智慧的開發、協同運作和部署。整合恩智浦安全邊緣AI硬體，eIQ代理型人工智慧框架為在邊緣原型設計與部署最佳化的安全自主AI系統提供可信賴的基礎。

隨著代理型人工智慧成為下一代自動化應用的關鍵要素，全新eIQ代理型人工智慧框架是率先支援在邊緣進行代理型人工智慧開發的解決方案之一，提供低延遲效能、內建安全性和彈性，能有效加速創新。

恩智浦eIQ代理型人工智慧框架旨在透過確定性的實時決策和多模型協作消除開發瓶頸。借助eIQ代理型人工智慧框架，基於邊緣的AI代理能夠在出現安全風險時立即控制工廠設備、向醫護人員發出緊急情況警報、實時更新患者資訊、或自主調節HVAC系統以降低火災等風險，且完全無需依賴雲端連接。

恩智浦半導體執行副總裁暨安全連結邊緣事業部總經理Charles Dachs表示，透過eIQ代理型人工智慧框架提供的全新代理型人工智慧功能，恩智浦將自主性帶入邊緣AI裝置，並成為長期邊緣AI願景的關鍵基礎。我們為新進與資深開發者提供安全、實時、硬體最佳化的軟體平台，幫助他們能快速將類似AI功能部署至全新應用場景，加快產品上市速度並降低開發負擔。

借助eIQ代理型人工智慧框架，經驗豐富的開發者可以將複雜的多代理工作流程（multi agent workflow）整合至現有工具鏈，而新進開發者無需深厚的技術經驗即可快速建立功能強大的邊緣原生代理型系統。開發者可以輕鬆地將雲端規模模型遷移至邊緣端，實現確定性、低延遲的執行。

eIQ代理型人工智慧框架支援i.MX 8與i.MX 9應用處理器系列，以及Ara獨立神經處理單元（Discrete Neural Processing Units，DNPU），能實現可擴展的代理型工作流程，讓開發者能迅速將多步驟的AI代理工作流程轉換為裝置端的邊緣AI部署。該框架符合開放的代理型標準，包括A2A（Agent to Agent）和模型上下文協定（Model Context Protocol，MCP），簡化裝置端代理式流程管線的部署和快速組裝。

為滿足邊緣部署的嚴格效能要求，eIQ代理型人工智慧框架整合硬體感知模型準備和自動化調校工作流程。開發人員可以並行運行多個模型，包括視覺、音訊、時間序列和控制模型，同時在受限環境中保持確定性表現。智慧排程引擎（intelligent scheduling engine）可將工作負載分配至CPU、NPU和整合加速器，實現感知、分類和決策任務的同步執行。這對於機器人、工業自動化、智慧建築、交通運輸和其他實時系統至關重要。