台灣駭客年會聚焦 Agentic AI 時代資安新挑戰

AI正快速改變企業與社會的運作模式，而當AI從協助使用者完成工作，逐步演進為能自主規劃、呼叫工具、操作系統甚至彼此協作的Agentic AI（代理式AI），資安也正式邁入全新的挑戰。台灣駭客協會宣布年度資安盛會HITCON 2026台灣駭客年會，將於2026年8月 21-22日於中央研究院人文社會科學館舉行。今年以「When AI Acts: Hacking the Age of Agentic Systems」 為主題，聚焦Agentic AI所帶來的新型攻擊面、安全治理與系統設計挑戰，邀集全球資安研究者、駭客社群與產業專家，共同探討AI時代下資訊安全的下一步。

近年AI安全持續是全球資安領域最受關注的議題，但隨著AI從大型語言模型（LLM）進一步發展至Agentic AI，風險已不再侷限於模型本身，而開始擴散至整個企業資訊環境。AI系統除了仍須面對Prompt Injection、Model Alignment、System Jailbreak等難以完全根除的攻擊之外，Agentic AI更因能串接外部工具、企業系統及第三方服務，使攻擊面快速延伸至整個供應鏈。從基礎模型、訓練流程、資料集到Tool Use，每一個環節都可能成為新的攻擊入口，也讓過去「先開發、後補安全」的模式再次面臨挑戰。今年台灣駭客年會將Secure-by-Design作為核心理念，希望推動AI安全從系統設計初期便納入整體架構，而非等到產品完成後才進行修補，建立符合AI時代的新世代安全思維。

台灣駭客年會總召集人陳谷傑表示，過去幾年，生成式AI已經改變了資訊安全的攻防模式；而今年，我們更進一步聚焦Agentic AI所帶來的新挑戰。當AI不只是回答問題，而開始自主規劃、操作工具甚至彼此協作時，攻擊面也將從單一模型擴展到整個AI生態系。Secure-by-Design不應再只是軟體開發的原則，而必須成為AI系統設計最核心的思維，這也是今年HITCON希望率先帶大家討論的核心議題。

他也指出，HITCON一直希望站在全球資安研究最前線，把最新的攻防趨勢帶到台灣。今年除了AI安全之外，也同步關注後量子密碼、關鍵基礎設施、OT安全與人才培育，希望透過社群、產業與學界共同合作，協助台灣建立面對下一世代資安挑戰所需的能力。

除了Agentic AI，今年HITCON也同步關注未來十年最重要的資安趨勢。面對量子運算逐漸成熟，HITCON在數位發展部數位產業署指導下，首度攜手後量子資安產業聯盟（PQC-CIA）與工業技術研究院舉辦「後量子密碼技術與資安韌性高峰會」，聚焦後量子密碼技術、國際標準及產業應用，透過專題演講、案例分享與跨域交流，協助企業提前掌握量子運算對現行加密機制與資料保護可能帶來的衝擊，及早布局下一世代資安韌性。

另一方面，隨著智慧製造、能源、交通及水資源等關鍵基礎設施持續數位化，OT安全亦成為全球高度關注議題。今年大會特別設計工控場域互動體驗，讓參與者化身攻擊者，模擬PLC、SCADA等工業控制系統的攻擊流程，透過沉浸式體驗深入理解關鍵基礎設施面臨的真實威脅，提升產業與社會對OT安全的認識。

除了技術交流，HITCON持續深化資安人才培育。首先，今年HITCON Cyber Range（企業藍隊競賽）首度推出專為學生打造的「藍隊體驗日」，由國際知名出題團隊TRAPA Security設計企業等級Incident Response（事件應變）情境，讓學生在進入職場前，即可親身參與真實企業遭受攻擊時的防禦流程，提前建立藍隊實戰能力，也透過企業參與縮短學用落差。

另一項活動Re:CTF則與數位發展部資通安全署共同合作，重新設計歷屆HITCON CTF經典題目，降低參與門檻，讓更多學生與資安愛好者能體驗國際級駭客競賽的樂趣，同時邀請資深講者分享解題思維與國際賽事經驗，建立從入門到進階的人才養成路徑。此外，今年也保留硬體焊接體驗，透過親手焊接電路板與組裝元件，引導參與者理解硬體漏洞、訊號傳輸及硬體攻防概念，希望培養兼具軟體與硬體能力的新世代資安人才，回應AI與半導體產業快速發展的人才需求。

延續國際駭客大會DEF CON Village 精神，今年HITCON持續打造Hacking Village，邀請國內外資安社群共同規劃多元主題展區，透過Workshop、Demo與Free Talk等形式，帶領與會者深入探索不同領域的資安技術與研究成果，並透過Hands-on體驗促進知識交流。今年也推出NFC卡牌互動遊戲，以遊戲化方式降低參與門檻，無論是資深研究員、學生或跨領域參與者，都能在互動中建立交流、分享知識，延續HITCON所倡導的開放共享精神。

隨著Agentic AI、量子運算及全球數位化快速發展，資訊安全已從技術議題，逐漸成為企業競爭力、產業韌性與國家安全的重要基礎。HITCON 2026希望透過技術交流、社群合作、人才培育與跨域對話，推動Secure-by-Design成為AI時代的重要開發思維，也讓更多企業、研究者與開發者共同思考如何在AI持續進化的同時，建立值得信賴、安全且具韌性的數位環境。