趨勢科技公佈 LockBit 犯罪細節讓駭客無所遁形

趨勢科技在執法機關破獲LockBit勒索病毒集團後，公布LockBit完整的威脅情報。這項前所未有的「Operation Cronos」執法行動象徵全球對抗網路威脅的一大邁進。據估計，光這一個集團就大約包辦了全球四分之一的勒索病毒攻擊。

趨勢科技前瞻威脅研究總監Robert McArdle表示，非常支持國際執法機關此次破獲LockBit集團的卓越行動，也將繼續針對該集團規劃中的後續版本提供分析上的支援。搶先駭客一步不僅能將情報提供給執法機關，更可以強化企業的防禦能力。如同此次對破獲行動的後續分析，透過全球威脅情報來提升資安防禦的承諾已獲得了實質的成果。

這次的Operation Cronos在許多方面都與傳統執法機關破獲犯罪組織的方式有所不同。因為這次行動不單只是暫時性打擊犯罪集團的銳氣，而是藉由決定性的一擊癱瘓他們的基礎架構、削弱他們的營利機制、曝光他們的加盟夥伴，更讓他們因為身敗名裂而在自己的地盤上混不下去。

這項長期耕耘的行動已使得LockBit在自己經營的犯罪網路以及在整個網路犯罪圈內聲名狼藉，難以東山再起。而該集團的首腦「Lockbitsupp」也遭到兩大熱門地下論壇XSS與Exploit封鎖。

該集團一直試圖在洋蔥網路上重建新的資料外洩網站，並且在破獲行動之後一星期內便立即上線，同時Lockbitsupp也在積極尋找仲介集團幫他們銷售.gov、.edu及.org頂層網域（TLD）的存取權限，似乎是在報復Cronos行動。

然而，這些努力似乎都徒勞無功，根據趨勢科技的監測資料顯示，自從該集團遭破獲之後，駭客攻擊成功的案例就變得相當有限。儘管有數十家受害者被公布在新的LockBit資料外洩網站上，但其中絕大多數都只是重新上傳他們先前的戰果，或是其他犯罪集團(如：ALPHV)的受害者。此外，該集團也一直在開發新版的「Lockbit-NG-Dev」勒索病毒，這部分趨勢科技一直有在密切監控，並已經為客戶提供進階防護。

Operation Cronos的主要成就：

破壞LockBit的名聲：由於聲譽受損，LockBit在重建營運與加盟網路時將面臨重大挑戰。

策略性切斷基礎架構：該行動採取深入虎穴的作法，使LockBit重建與重新整隊的過程將備受艱辛且耗時，任何可能東山再起的機會都因而延後。

達成有效遏阻：深入掌握該集團加盟夥伴的活動，並發出後續警告，已使得LockBit的加盟計畫可能胎死腹中，進一步削弱其營運量能。

提升企業安全性：趨勢科技客戶也因這次行動的斬獲而受惠，減少了遭到勒索病毒市場龍頭攻擊的風險。

此次破獲行動彰顯了趨勢科技鍥而不捨地追查可預見威脅的努力，並防範持續演變的資安情勢所為企業帶來的風險。此外，打擊共同敵人最有效的方法就是迅速、高效率的情報分享。