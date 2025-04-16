中信銀攜手 SAP、IBM 推出供應鏈金融解決方案

中國信託商業銀行（中信銀）協助企業客戶數位轉型，強化財務效率與企業競爭力，攜手思愛普軟體公司（SAP）與台灣國際商業機器（台灣IBM）合作完成供應鏈金融平臺（Supply Chain Financing Solution），打造數位化供應鏈金融解決方案，並於SAP全球SAP Store發布，協助客戶以安全且高效率的方式提高財務競爭力。

中國信託銀行總經理楊銘祥表示，觀察到企業常因關稅政策、通貨膨脹與供應鏈重組的衝擊，面臨訂單、交期不穩定或資金成本增加的痛點，中信銀行為協助企業打造穩定供應鏈，與提升企業營運能力，推出數位化供應鏈金融解決方案，透過「提早付款專案」，協助企業客戶之供應商，若有提早獲得款項的需求，可直接透過核心企業向銀行申請，不需提供紙本單據，讓供應商方便提早取得款項，充實營運資金。

中信銀行推出供應鏈金融解決方案為大中華區首個整合金融服務的解決方案，藉由SAP全球領先且完整的技術平臺SAP BTP（Business Technology Platform），以及IBM協助全球實踐數位轉型的成熟顧問經驗，提供全球企業採用。若客戶需要使用此解決方案，將可在六到八周內完成部署與ERP整合，減少時間及人力成本，更提高安全性及穩定性。體現中國信託時時以客戶需求為核心，用最新的科技與服務，協助客戶安全且有效率地完成數位轉型，提升全球競爭力。

SAP全球副總裁、台灣暨香港澳門總經理陳志惟指出，本次SAP與中信銀行的合作，進一步擴展SAP BTP在財務領域的應用。隨著這項解決方案上架SAP Store，我們期待能幫助更多企業實現智慧財務轉型，提升全球市場競爭力。

台灣IBM諮詢總經理林翰表示，中信銀行對企業需求的深刻洞察，與IBM在SAP BTP平臺敏捷開發的技術能力及專案管理的執行力，共同體現在這項供應鏈金融解決方案。這項創新金融服務不僅有助企業優化財務管理的效率與透明度，提升營運風險管理能力與韌性，同時推動企業朝向綠色金融與永續治理目標邁進。

中信銀行數位化供應鏈金融解決方案已協助造紙、金屬加工、半導體、機械設備，以及醫療器材等不同產業的企業推出提早付款專案予其供應商，加強企業供應鏈韌性，未來，也期望協助企業能夠於海外各國都能快速導入數位化方案，讓企業將財務或資訊人力配置在最關鍵的企業營運工作，同時也會積極與國內、外科技夥伴結盟研發更多數位化企業財務解決方案，為企業客戶持續提供最便利的一站式企業金融服務。