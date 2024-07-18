Akamai 加倍投資 API 安全性　完成收購 Noname Security

Akamai宣佈，已完成對API安全供應商Noname Security的收購，並分享其推進API保護的計劃。

此次收購將加速Akamai滿足客戶日益增長的需求和市場要求。Akamai將能夠擴展API流量位置的智能，並滿足企業可能有的任何業務、整合或部署需求。Akamai正在整合Noname API Security和Akamai API Security的最佳實踐，以創建一個統一的產品：Akamai API Security。

API的使用正在爆炸式增長，它們驅動我們的世界和我們對世界的體驗。然而，API也成為攻擊者的主要目標。Akamai的數據顯示，API攻擊每年增長109%。在2023年的一份報告中，78%的企業表示在過去12個月內經歷過與API相關的安全事件。因此，API的安全性是一個日益優先的議題，Akamai正在加倍投資於API保護。

Web應用程式和API保護（WAAP）平台在防禦Web應用程式和API免受OWASP API安全Top 10中的攻擊類型的重要角色。但是，並未解決所有問題。其他供應商可能會讓您相信WAAP可以解決所有類型的API攻擊，但實際上，大多數WAAP解決方案在提供所需的API安全視野和深度方面都遠遠不夠，尤其是在防禦濫用攻擊方面。

Akamai的投資和創新將繼續推動API安全的發展，以滿足企業的需求，並確保數位資產得到最佳的保護。