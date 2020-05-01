呼叫專業服務機器人！豹小秘神救援零接觸測溫

新興數位科技正在引領企業創新思維，隨著人們愈來愈習慣與機器互動，再加上人工智慧（AI）、物聯網（IoT）技術演進，服務型機器人（Service Robot）早已跳脫「迎賓」的角色，於各個場域中大展身手。在零售服務業，日本超商Lawson開發出自動炸雞機器人，只需要1分鐘就能享用到熱騰騰的美味炸雞；在物流業，美國聯邦快遞（FedEx）研發了送貨機器人SameDay Bot，將負責短程送貨服務；而日本羽田機場也已展開機器人實驗計畫，將17種不同功能服務機器人化身為地勤人員以支援旅客服務。

根據Deloitte調查，在2020年即將出貨的100萬台企業用機器人中，預估專業服務機器人將佔其中的五成以上，營收超過160億美元。禾煜科技系統架構總監邱耀漢認為，多元應用場景是驅動服務機器人市場需求的原因之一，包含健康管理、志工服務、遠距／視訊醫療、診間帶位、測溫防疫、動線引導以及針對VIP客戶服務，都是常見應用的範疇。舉例而言，禾煜科技近期代理的AI智慧服務機器人「豹小秘」已經具備了11種產業應用情境，可以化身為銷售人員主動回應消費者問題，也可以化身為服務人員引導至體驗區體驗。在智慧醫療方面，更可以成為行動醫療的載具，直接透過機器人進行遠端視訊。「台灣有不少醫療院所已導入遠距醫療，但大多採固定式設置，無法滿足行動醫療需求，而豹小秘在變動場景的應用上將更為彈性，由於同時兼具Wi-Fi以及4G兩種通訊模式，即使是在沒有Wi-Fi的環境，依然可以透過4G來提供服務。」

自去年底開始，新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫蔓延全球，企業也積極升級防疫措施，例如進入公司之前，必須以額溫槍測量體溫、手部噴灑酒精，同時配載口罩後才准許進入辦公環境，然而，量測體溫非常耗費人力，尤其尖峰時段往往大排長龍，反而造成群聚接觸。「像這類的防疫應用場景，豹小秘也可以派上用場，」他提到，豹小秘已經整合紅外線測溫模組，檢測距離在1.5~3公尺內，每秒可連續檢測5人，每人掃瞄10次，測溫不僅速度快而且精準，誤差只有±0. 5℃。非但不必擔心近距離接觸的風險，節省下來的人力也可以更有效的運用，更重要的是能與企業系統進行整合，讓資料加值。舉例來說，可以紀錄員工的健康狀態，並且加以分析，從而更妥善的配置人力。

「禾煜深知每一筆資料都是企業資產，因此禾煜可依據企業需要，將豹小秘所收集來的資料全部存放在企業內部環境，由企業管控使用。」邱耀漢強調，不少服務型機器人在一開始設計時，都是採用封閉式的核心引擎，而且只限定單一功能。目前豹小秘已經提供了超過100支的API，可以提供企業在不同場域中進行應用加值，隨著疫情結束後，豹小秘還是能發揮其價值，在不同的部門中能有不同的應用。「關鍵就在於，禾煜具有資深的團隊，能從一開始場域分析、建置策略，到創新應用落實以及維護等等，提供完善的規劃與應用服務，讓服務機器人不斷創新應用，發揮最大投資效益。」