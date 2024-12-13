面對企業紛紛上雲　雲端資安人才稀缺

全球雲端市場持續成長，企業上雲趨於普遍，持續開發並部署更多雲端應用，混合雲或多雲的採用，不僅擴大攻擊面，雲端安全的防禦更加不易。依據美國研究單位Cybersecurity Insiders發佈的「2024年雲端資安報告」調查顯示，96%的企業對於雲端安全感到擔憂，人才短缺和技能落差是企業完善雲端安全的首要挑戰。

目前三大雲端服務業者提供各自的雲端運算環境，不論技術、邏輯與架構各有差異，企業紛紛上雲，採用混合雲架構為主流之際，對於身為資安人員僅學習並熟悉單一的雲端知識，已明顯不足，因應企業擁抱上多雲環境，從事全球業務的營運拓展，企業在雲端安全專業人員的需求與倚賴，更是迫不及待。

安碁學苑提供資安、雲端職能課程與專業技術人才養成的企業。安碁學苑為培育國內雲端資安人才，已取得雲端安全聯盟（Cloud Security Alliance，CSA）授權的教育訓練夥伴，伴隨AI世代上雲的企業組織，首推CCSK雲端安全知識認證課程，協助企業培育雲端安全技術及管理人才。

安碁學苑推出的CCSK課程，除了CCSK基礎理論課程外，還搭配CCSK Plus Lab實作課程。內容涵蓋12個核心雲端安全領域，從雲端安全的基本概念、風險管理與法規遵循，到最新的人工智慧應用與雲端安全監控，提供全面的雲端安全知識基礎。為提升學習成效，掌握 CCSK考試教材，提供安碁學苑獨家課程總複習，協助學員徹底學習，享有兩次考試取證機會。CCSK課程對象，無論是資安專業人士、IT開發、營運或風險管理等領域的專業人士，都能從中獲得實用的知識技能；即使是資安經驗不足的人士，透過CCSK的培訓，也能掌握雲端安全的核心知識，進一步提升職場競爭力。

未來，安碁學苑規劃將陸續推出零信任能力認證（Certificate of Competence in Zero Trust，CCZA）及雲端稽核知識認證（Certificate of Cloud Auditing Knowledge，CCAK）等國際認證課程。助力企業找到最適化的雲端人才，精實個人職能在職場中脫穎而出，共同迎戰AI與上雲的數位新世代！