面對企業紛紛上雲　雲端資安人才稀缺

全球雲端市場持續成長,企業上雲趨於普遍,持續開發並部署更多雲端應用,混合雲或多雲的採用,不僅擴大攻擊面,雲端安全的防禦更加不易。依據美國研究單位Cybersecurity Insiders發佈的「2024年雲端資安報告」調查顯示,96%的企業對於雲端安全感到擔憂,人才短缺和技能落差是企業完善雲端安全的首要挑戰。

目前三大雲端服務業者提供各自的雲端運算環境,不論技術、邏輯與架構各有差異,企業紛紛上雲,採用混合雲架構為主流之際,對於身為資安人員僅學習並熟悉單一的雲端知識,已明顯不足,因應企業擁抱上多雲環境,從事全球業務的營運拓展,企業在雲端安全專業人員的需求與倚賴,更是迫不及待。

安碁學苑提供資安、雲端職能課程與專業技術人才養成的企業。安碁學苑為培育國內雲端資安人才,已取得雲端安全聯盟(Cloud Security Alliance,CSA)授權的教育訓練夥伴,伴隨AI世代上雲的企業組織,首推CCSK雲端安全知識認證課程,協助企業培育雲端安全技術及管理人才。

安碁學苑推出的CCSK課程,除了CCSK基礎理論課程外,還搭配CCSK Plus Lab實作課程。內容涵蓋12個核心雲端安全領域,從雲端安全的基本概念、風險管理與法規遵循,到最新的人工智慧應用與雲端安全監控,提供全面的雲端安全知識基礎。為提升學習成效,掌握 CCSK考試教材,提供安碁學苑獨家課程總複習,協助學員徹底學習,享有兩次考試取證機會。CCSK課程對象,無論是資安專業人士、IT開發、營運或風險管理等領域的專業人士,都能從中獲得實用的知識技能;即使是資安經驗不足的人士,透過CCSK的培訓,也能掌握雲端安全的核心知識,進一步提升職場競爭力。

未來,安碁學苑規劃將陸續推出零信任能力認證(Certificate of Competence in Zero Trust,CCZA)及雲端稽核知識認證(Certificate of Cloud Auditing Knowledge,CCAK)等國際認證課程。助力企業找到最適化的雲端人才,精實個人職能在職場中脫穎而出,共同迎戰AI與上雲的數位新世代!