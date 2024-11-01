儲能/需量反應帶來巨大價值　綠色微電網進可攻退可守

用電量不容小覷的資料中心，已成為地區電網能否穩定運作的新考驗。如果資料中心運作所需的電力，能有一部分透過結合綠電的綠色微電網提供，不僅能有效減輕地區電網的壓力，同時也能讓資料中心更有效地運用再生能源，實現社會、電力公司與資料中心擁有者三贏的局面。

因此，資料中心建置時，同步規劃導入綠色微電網，將是不可避免的趨勢。

創揚科技總經理李泰安(圖)表示，從美國能源部發布的資料中心用電報告白皮書可知，資料中心用電量已占全美用電量的4%，預估到2030年時，可能成長到9.1%。但資料中心不只用電量巨大，同時在地理上也有很高的群聚性。美國全國資料中心用電負載的80%，集中在美國國內的15個州，其中，維吉尼亞州的情況最極端，當地有25%的用電需求，是來自資料中心。因此，在這些資料中心密集的地方，資料中心的用電，對當地電網的運作帶來極大影響。台灣可能也會有類似的情況，因此台電董事長曾文生日前表示，考量電網負荷能力，以及台灣的電廠多半位於中南部，未來桃園以北將不再核供用電量超過5MW以上的資料中心，希望能引導資料中心往靠近電廠的地方設置，減少電網的負荷。

因此，綠色微電網將是未來大型資料中心不可或缺的配套。綠色微電網是由再生能源發電系統、儲能系統、控制系統、配電網路所組成。藉由導入儲能系統，將風力、太陽能儲存起來，可以讓資料中心得到相對穩定的零碳電力，可以大幅降低資料中心運作所產生的碳足跡。同時，資料中心附設的儲能系統，也可以成為電網的緩衝，不會讓資料中心對電網造成那麼大的負擔。同時，以智慧能源管理系統為核心的控制系統，也可以讓資料中心在維持自身運作的前提下，扮演虛擬電廠的角色，創造出額外的經濟價值。

不過，要建置綠色微電網，有兩個主要的技術議題需要克服，一是PCS系統必須能創造出人工慣量，二是必須設法提高儲能電池的安全性。創揚在這兩個議題上，都已經有相當的準備。

創揚科技總經理李泰安表示，為緩解資料中心對電網的影響，並提高再生能源的可用性，綠色微電網將成為未來資料中心必備的配套

李泰安解釋，在傳統電網中，發電機組本身具有物理慣量，可以在負載出現波動時協助穩定電壓和頻率。但太陽能或風力發電則沒有這項特性，因此任何電力需求或供應快速變化時，會造成供電品質不穩定，進而損害AI伺服器或是機房設備。因此，PCS系統必須能人為地模擬出類似慣量的特性，才能維持電網頻率穩定，從而增強微電網獨立運作的可靠性。

而在提升儲能電池的安全性方面，創揚則認為，浸沒式冷卻設計才是預防電池熱失控，進而爆炸起火的最有效方法。因此，創揚已經與電池領域的夥伴合作，投入浸沒式冷卻電池模組的開發。採用浸沒式冷卻系統的電池不僅更安全，而且壽命也更長，因為電池組可以一直在最佳溫度環境中工作。使用壽命更長的電池，不僅可以協助資料中心業者節省部分電池更新的成本，而且對環境也更友善。

