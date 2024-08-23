資料治理關鍵在基礎架構

傳統金融服務生態系在數位轉型的推動下，逐漸演變為無實體分行且隨時隨地提供服務的模式。台灣因應金融業法規鬆綁，帶動了金融業的資料上雲的發展趨勢。

然而，面對每秒處理數千筆交易的海量資料，金融業必須支援各種複雜的數據分析，同時為了導入人工智慧（AI）來提升顧客體驗，企業需要更有效率、安全並符合法規的資料儲存及管理策略。

根據麥肯錫調查，目前銀行的AI應用主要集中於企業內部的知識虛擬助手，僅不到10%的銀行有規模化的使用。為讓企業發掘更深層的資料洞察以因應AI 應用的發展，同時降低風險，Pure Storage提供關鍵要領，助力金融業掌握資料優勢，提高競爭力。

首先，企業須先提升資料治理才能發揮資料價值。根據調查，銀行約80%的資料都屬於非結構化資料，如電子郵件、影像及錄音檔等，然而金融業的資料通常無法跨平台存取。顯然，要理解這些資料已是一大挑戰，更遑論去有效發揮其價值。全快閃儲存解決方案的出現，成為企業可從單一整合平台來管理資料的契機，除了能消除存取間的藩籬，還能提供專業資料洞察，提升客戶互動模式。

其次，傳統基礎架構已無法滿足企業需求，儲存即服務當道。傳統儲存基礎架構往往管理繁瑣且昂貴，生命週期更只有4至5年。而全快閃架構不僅有更優異的效能，還能讓硬體與軟體無縫升級，生命週期甚至可達8至10年之久，能提供企業更低的整體持有成本並避免電子廢棄物。此外，還提供了「儲存即服務」（STaaS）和服務等級協議（SLA），協助企業將儲存管理降低複雜性與成本，維持營運不中斷，根據企業需求擴充或縮減容量，使IT團隊能專注於策略性計畫。

再者，須重視備份還原效能。據研究，金融業每年承受的網路攻擊高達其他產業的300倍。對重視資安的金融業者來說，除了備份資料外，更需要定期建立「無法修改」的資料複本以及建置必要的基礎架構來快速、大規模地從備份中復原。當今市場上效能最優異的快閃式解決方案，能以每小時超過270TB的速度恢復正常營運，從而幫助金融業維護客戶的信任。

最後，除了透過導入新技術或系統來弭平老舊系統的不足，金融業得將資料變成策略性資源，並且採取數位優先策略。當企業選擇投資能橫跨地端、雲端及混合雲的解決方案，並運用「即服務」模式提供擴展性，便能更游刃有餘地在資料革新所激起的科技巨浪下，領航企業邁向成功。

＜本文作者：周正平現為Pure Storage 台灣區總經理 ＞