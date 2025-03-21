善用資料驅動永續未來

資料常被譽為是數位時代的重要資源，現已成為推動創新和經濟成長的關鍵動力。然而，根據IDC調查，企業可用資料中僅實際運用32%，其餘68%則閒置未運用。

企業組織必須處理大量資料，而處理這些資料需要儲存空間、處理能力和能源資源；另一項挑戰則在於資料的複雜性和分散性，資料往往來自客戶互動、IoT裝置、社群媒體和業務營運等各種來源，使得企業難以全面掌握自身資料足跡。此外，隨著環境責任日益受到重視，企業將受到更嚴格的審視，敦促企業評估並減少自身碳足跡，特別是在IT環境不斷擴展的情況下。

因此，資料極簡主義正逐漸成為系統化且有效的策略，用於解決效率不彰和不必要的資料累積問題。透過採用資料極簡主義作為資料策略的核心，企業可以降低成本，並在實現永續發展目標方面取得重大進展。

企業可以採取以下做法來減少資料浪費並簡化儲存：

•全面的可視性：為了有效管理資料，企業必須全面了解其資料的數量、類型和儲存位置，跨內部部署和雲端環境的可視性極為重要。

•分類和優先順序：一旦達成資料可視性，企業即可對分類其資料並排定資料的優先順序，區分必要和非必要資料是符合治理和永續發展標準的關鍵。

•雲端遷移和最佳化：企業應擁抱雲端解決方案，並探索資料遷移和分層的機會。雲端供應商通常優先考慮節能基礎架構，在提供可擴展性和靈活性的同時減少資料儲存的碳足跡。

•資料壓縮和重複資料刪除：企業應使用資料壓縮和重複資料刪除技術來提高儲存效率，刪除多餘副本和壓縮資料可大幅減少儲存需求。

在現今經濟不確定性和能源危機的背景下，企業擁有前所未有的機會來徹底改革其資料管理策略，並建立更環保的未來。憑藉資料極簡主義，企業可繼續擴展其數位業務，同時將永續發展作為核心理念。

透過優先考慮智慧型資料基礎架構，可以確保資料是為永續未來服務，而非與之背道而馳。

＜本文作者：朱宥鑫現為NetApp 台灣總經理＞