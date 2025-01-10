微電網轉型提升機房韌性

全球暖化加劇，各國政府紛紛祭出更積極的減碳目標，傳統石化燃料發電的占比勢必逐年下降。在此趨勢下，企業不僅面臨更嚴格的碳排管制，也須因應逐步攀升的能源成本。

對於用電密集的資料中心產業而言，及早規劃供電架構的升級轉型已是刻不容緩的課題，根據市場預測，2050年再生能源將佔全球電力供應的65%至85%，這對於要求99.999%供電可靠度的資料中心來說，既是挑戰也是機會。

資料中心作為數位經濟的核心基礎設施，其年耗電量約佔全球總用電量30%，是當代最大的用電戶之一。近年企業加速數位轉型，帶動雲端運算與人工智慧應用快速發展，不僅資料中心的運算處理量遽增，冷卻系統與基礎設施用電也大幅攀升。面對持續擴張的機房整體用電量，供電穩定性已成為影響營運效能的重要指標。微電網技術的導入，不僅能確保供電穩定，更可將停電事故的服務恢復時間從數小時縮短至分鐘等級，大幅提升整體服務品質與可靠度。

微電網系統透過整合分散式發電設備、儲能裝置與智慧配電系統，能大幅提升資料中心的供電自主性。其核心的能源管理系統（EMS）不僅能即時監控用電狀態、動態調節負載，更可依用電尖離峰進行儲放電調配，實現最佳能源使用效率，以微軟在歐美的資料中心為例，還能做到不斷電系統（UPS）結合儲能技術，更節省機房空間。此外，系統具備市電異常時的獨立供電能力，還能在電網正常時回售多餘電力，創造營運效益，朝向自給自足的永續模式邁進。

在技術部署方面，可依據規模採取不同的微電網建置方案。中小型機房可以優先導入太陽能發電系統，搭配電池儲能系統（BESS），這已經是相當成熟的技術組合。大型資料中心則可考慮結合風力發電，甚至地熱能源，建構更完整的在地發電網絡。特別值得注意的是，現代微電網技術已經進化到可以實現多站互聯，形成區域能源網，讓多餘電力可以支援鄰近社區，創造共生效益。

然而，微電網轉型確實需要克服一些挑戰，像是前期投資成本高、系統整合複雜度大、人才需求等都是必須審慎評估的因素。對此建議採取階段性導入策略，從智慧電力監控系統的建置開始，掌握用電特性；接著建置小規模太陽能發電與儲能系統，累積營運經驗；待時機成熟後再擴大再生能源佔比，導入先進的能源管理平台；最後則可評估跨站區能源互聯的可行性。

放眼未來，資料中心的競爭力將不再僅限於網路頻寬與機房規模，供電韌性與永續表現同樣重要。微電網轉型不只是降低營運風險的手段，更是實現永續營運的必經之路，在這波轉型浪潮中，率先布局的營運商將有優勢在未來市場中占得先機，隨著技術成熟度提升、成本持續下降，現在正是評估與規劃微電網轉型的最佳時機。

＜本文作者：林鈺培現為伊頓電氣台灣與菲律賓總經理＞