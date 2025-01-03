三大省思重振IT投資策略

在日益複雜的雲端環境中，速度是致勝關鍵。但公司對技術的投資往往零散而孤立。IT預算被分散於各環節，公司取得的成果帶來的效益甚微且零星；因此，世界各地的IT組織都出現技術僅能應用在狹隘範圍內的問題。

投資正確的技術解決方案理應帶來實質的數位轉型、敏捷採用最新技術的能力和顯著的競爭優勢。其方法是在會議上重新從策略的角度出發，著眼大局並優先考慮整體業務目標，以及技術在實現這些目標中必須發揮的作用。決策者應自問：

確定已從現有基礎架構中獲得最大利益嗎？

IT解決方案和平台通常會提供各種工具，其中許多工具並非核心產品的一部分，這通常會導致IT基礎架構日益複雜，組織經常發現採購了額外的軟體來提供原本已擁有的功能。

最近一家知名媒體公司的CIO正在尋求為其IT運作建立一個永續發展儀表板，然而他們沒有發現，現有的VMware儀表板就可以符合他們的永續發展計畫要求。企業知道如何契合所有解決方案就能從中獲得更多效益，透過定期且更全面地審視現有的IT投資，並將其作為單一整合系統，就可以更充分利用其全部價值並獲得更出色的投資回報。

客製化產品是否有其需要？

建立自己的客製化技術堆疊被視為努力追求的終極完美狀態，這導致技術投資變得零散。有一些現成的解決方案和平台可以購買並快速部署，以為企業提供更快速的創新和更多價值。企業能藉此拋開打好基礎的麻煩，轉而專注於探索業務中的創新泉源。事實上，處理數百萬筆交易的重要基礎架構都能支持這些解決方案的運作。

是否具備「創新」思維？

探索這些技術只是讓業務保持運作或是能夠釋放創新能量。創新通常與對公有雲的熱潮，以及最近購買最新生成式AI工具的衝動有關。但也可以在本地端或私有雲環境中進行，同樣具有敏捷性，但更著眼於成本、資料主權和安全性。

IT需要的只是適合的解決方案，在架構中直接嵌入系統韌性，可實現不間斷運作、威脅預防，且在受到網路攻擊時迅速復原。組織應專注在以此為基礎的創新，這才是真正實現差異化的關鍵。

IT投資和策略不應由市場上最新的工具或競爭對手推出的最新產品來決定。充分了解企業內部的IT基礎架構，進而確定需要進行哪些投資。無需從頭開始打造量身訂製的IT解決方案，也無須買下市場上的所有新工具。透過使用經驗證的解決方案來創造一個能夠靈活運作並進行不同選擇的環境，使組織能夠在關鍵點發揮創新。

＜本文作者：陳學智現為Broadcom軟體事業群台灣暨香港董事總經理＞