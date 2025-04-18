雙重隔離保備份資料安全

根據《Synology 2025 台灣企業資料管理大調查》，當前真正落實資料隔離機制的台灣企業僅不到5%，顯示許多企業的備份環境正暴露於高風險。事實上，資料隔離實作方式多元，企業可依需求選擇「邏輯性隔離」（Logical Air-gap）或「實體隔離」（Physical Air-gap），甚至結合兩者以大幅提升整體資料保護層級。

勒索軟體的攻擊手法持續演化，除了威脅加密與竊取企業關鍵營運資料，備份伺服器也成為首要攻擊目標。因此企業落實資料保護，除了建立多重備份副本之外，更應提高備份副本自身的安全性。其中「資料隔離（Air-gap）」已是當前最有效的防護策略之一，透過嚴格控管備份環境與組織營運系統間的連結性，防止攻擊者直接存取備份資料。

然而，根據Synology調查，當前真正落實資料隔離機制的台灣企業僅不到5%，顯示許多企業的備份環境正暴露於高風險。事實上，資料隔離實作方式多元，企業可依需求選擇「邏輯性隔離」（Logical Air-gap）或「實體隔離」（Physical Air-gap），甚至結合兩者以大幅提升整體資料保護層級。

邏輯性隔離，是運用軟體層級的安全機制，降低攻擊者觸及備份資料的可能性。首先，組織可設置防火牆與分段網路，阻絕備份環境與主要營運系統的連線，防堵惡意存取行為。接著，導入多重驗證、無密碼登入等身份認證機制，確保是經授權的人員存取，例如企業可採取零信任架構（Zero Trust）藉此阻擋外部攻擊者，還可降低內部任意人員帳號遭盜取時，入侵備份架構且刪改資料的風險。

當然，僅靠權限控管不一定能做到滴水不漏，內部系統若已遭到駭客入侵，邏輯性隔離的另一道防線便格外重要：不可竄改機制。理想的資料保護解決方案，應提供企業以不可竄改（Immutable）的形式備份資料，即便駭客成功掌控管理者權限，也無法修改或刪除伺服器內的備份副本，提升資料的完整性與存續性。

相較之下，實體隔離則是在邏輯性隔離之上，額外加入實體層級的管控，完全斷開備份設備與主要系統的連線，確保內部系統遭受攻擊之後，組織仍有一份乾淨的備份副本可以還原。舉例來說，企業可選擇在非備份時段將備份伺服器斷網或關機，或於每日備份完成之後，自動關閉備份伺服器的網卡，杜絕駭客經由網路竊取或加密備份資料，反之，也能規範在指定時段才能存取備份伺服器，等於是對的人，在對的時間才有辦法取得備份資料。

兩種資料隔離方式各有優勢，沒有孰優孰劣，而應相輔相成。建議在導入資料保護解決方案時，選擇可支援並結合兩種機制的資料保護解決方案，以提升企業面對勒索軟體與惡意攻擊的防禦韌性。

＜本文作者：李乾瑋現為Synology台灣事業處總經理＞