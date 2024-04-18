運算/資安/CDN　一雲包辦三效

Akamai推出Akamai Connected Cloud分散式雲平台，提供兼具運算、資安與內容遞送網路（CDN）的一站式雲端服務，再加上全新推出的通用邊緣運算計畫Gecko，可望以分散式雲端的先進架構，透過新連結模式為企業及終端使用者帶來更優異的網路體驗與安全性。

隨著數位雙生、邊緣應用程式遞送網路（ADN）、擴增／虛擬／延展實境（AR/VR/XR）、智慧城市，以及遊戲、即時串流媒體的快速發展，如今使用者對於網路延遲的要求已越來越高，Akamai台灣總經理張茗指出，遊戲、即時串流媒體是典型非常在意數位體驗的產業，從三、四年前就已要求網路延遲在3秒以下，近期更是希望能實現零延遲、甚至在用戶觀看前就運用AI提供個人化的推播，這些發展也進一步推升邊緣運算的需求。

她提到，除了數位體驗之外，隨著企業對雲端的接受度越來越高，多雲與混合雲應用比例也會隨之攀升，而此也會加速分散式架構的落實，而且近年受到諸多關注的GenAI不只為企業帶來好處，也為駭客帶來了便利性，不只攻擊手法越來越多元，甚至速度更快，確保資料安全已成頭等大事，企業必須體認，資安不再只是IT的責任，而是必須成為企業策略的一環。

針對種種需求，Akamai在去年便已推出Akamai Connected Cloud來協助企業因應，這款分散式雲平台能提供兼具運算、資安與內容遞送網路（CDN）的一站式雲端服務，再加上全新推出的通用邊緣運算計畫Gecko，可望以分散式雲的先進架構，透過新連結模式為企業及終端使用者帶來更優異的網路體驗與安全性。目前Akamai Connected Cloud在全球上百個國家已有四千多個存取點，Gecko計畫將透過三階段作法，先將全新的Gecko架構區域部署至100個城市，再逐步加入容器技術與自動化工作負載管理。

「Gecko結合雲端與邊緣運算的新架構，將使開發人員更容易在數百個分散點構建應用程式，進而達到在每個核心運算區域和邊緣之間都能創造一致性用戶體驗的目標，」張茗認為，藉由此分散式雲平台，企業將能免除必須在雲端或邊緣擇一部署的兩難，跨平台建置與部署應用程式也能獲得更佳的效能、安全性與成本效益。

以金流服務起家的藍新科技，已是Akamai服務的使用者之一。藍新集團簡單行動支付總經理劉雲輝指出，藍新科技上雲的歷程其實也是很多中小型企業的寫照，一開始成立之初，藍新科技選擇自建機房，後來遭遇暴雨台北大淹水，對外提供客戶的服務也因此而遭遇中斷，於是決定將基礎架構遷移至IDC機房。殊不知，IDC機房後來發生整層樓電力中斷的突發事件，雪上加霜的是，2022年遭遇公司成立以來最大的DDoS攻擊，許多客戶的服務也因此而受到影響，後來緊急向Akamai請求支援，才得以在隔天就把問題解決。

Akamai台灣總經理張茗指出，隨著企業對雲端的接受度越來越高，多雲與混合雲應用比例也會隨之攀升，而此也會加速分散式架構的落實。

他提到，若從成本來考量，企業自建在初期確實深具投資效益，但隨著業務營運不斷擴大，為了應用服務短期高峰而購買大量設備，還要投入人力管理、電力空調以及不斷電系統都要跟著擴張，若把這些都考量進去，上雲其實是一個好的選項，「現在透過Akamai的AAP（App & API Protector）、Client Reputation及CDN等解決方案，除了有效減少攻擊行為，同時可提高源站服務效能，確保穩定的金流服務與優異的購物體驗，締造藍新、商店與消費者的多贏局面。」