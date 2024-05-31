駕馭資料驅動的未來IT

身處AI革命的風口浪尖，各大企業紛紛希望從中獲利。然而，採用AI也帶來自2010年代雲端競賽以來最大的數位轉型挑戰之一：「管理增長的AI數據」。

許多企業明白AI所需的投資，並相應地重新分配預算。近期一項針對負責GenAI的IT決策者的研究發現，76%受訪者將增加IT支出以進行AI專案，而企業如何運用此一成長將決定領先者和落後者的差異。

對於精通AI的CIO來說，儲存將是IT支出清單的優先考量。為讓儲存轉型步上正軌，以下是CIO應考慮的五個面向：

•面對資料儲存的挑戰：必須確定並解決可能出現的障礙，包括合規性、高昂的儲存成本，以及即時分析的需求。可透過與IT團隊的合作，設計滿足現在及未來需求的儲存平台，同時確保符合資料法規，並帶來競爭優勢。

•AI優化儲存：AI與ML的應用形式和規模各異，有些可即早應用，為更複雜的部署（如GenAI）做好準備，例如利用AI最佳化儲存硬體。導入GenAI時，適應和學習數據使用模式的能力對於企業順利運作也至關重要。

•評估適合的經營方式和商業模式：雖然企業將公有雲和本地雲作為儲存解決方案，但有些資料應儲存在產生及使用附近，如邊際和資料中心。例如在製造產業，邊際運算可簡化資料管理，改善生產營運，同時在不同地點實現現代化和擴大規模。此外，安全性也是一個因素，需思考與允許存取資料相比，需要多少控制及能夠承受多大風險。

•資料儲存的創新：隨著價值和數量不斷增加，企業須保存更多資訊以提高客戶忠誠度並提供新服務。但這同時也是一大難題，為保存這些資料，必須運用更新的技術因應龐大的工作負載。

•面對資料隱私和安全方面的挑戰：資料外洩及隱私問題更甚以往，有48%企業認為網路攻擊仍是主要災難。

企業須制定健全的事件回應計畫、並概述發生資料外洩或安全事件時應採取的步驟。制定明確的計畫有助於將影響降至最低，並迅速反應。過程中應確保儲存平台不僅提供效能，還能保護資料。企業可與安全專家合作，隨時掌握威脅並主動投資於安全解決方案，因為資料隱私為企業聲譽和成功的基石。

展望人工智慧的未來時，必須確保所使用的硬體能為成功奠定最佳基礎。通過克服挑戰、跟上創新腳步，以及為應對資料隱私和安全難題做好準備，CIO可以確保更順利地迎接新時代。迅速採取行動且投資於IT基礎架構的企業不僅有競爭優勢，更能釋放AI及ML的潛力，讓人們的生活和工作方式更上一層樓。

＜本文作者：廖仁祥現為台灣戴爾科技集團總經理＞