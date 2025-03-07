私有AI讓企業自掌創新力

生成式AI崛起加速了企業AI的成長。各家公司正積極推展AI策略。事實上，根據IDC預測企業在AI上的支出將從2023年的1,759億美元成長到2027年的5,091億美元（CAGR為30.4%）。

組織往往因為全球法規政策的要求而無法自由創新，公司也注意到永續和符合道德的必要性。資料管理和安全性正成為重要問題。因此，企業如何在保護資料的同時盡可能發揮AI的潛力？專為組織設計的客製化Private AI成為潛在解決方案，並能透過以下三種方式讓企業主導創新：

1.取得掌控力

Private AI讓企業可以自由選擇資料儲存位置，並建立AI大型語言模型（LLM），其範圍可以從地端環境到私有雲、邊緣雲或跨多個公有雲；也能允許組織將AI引入資料，企業對其AI模型擁有完全的所有權，且可以控制向技術提供的資料量，以及限制存取的位置／時間，讓企業以其技術基礎架構為本進行創新。

AI創新往往涉及將資料傳送到國界之外並進行儲存，Private AI能讓組織重拾存取權，並使建立在地的良性經濟成為可能。另外，安全也是重要考量因素。Private AI模型接受專有資料的訓練，從而降低了未經授權的存取或資料外洩的風險。

2.輕鬆應對法規政策情勢

鑑於歐洲複雜的AI法規政策情勢，Meta近來宣布，由於法規的增加和難以預測，將限制其AI在歐洲的推展。Private AI作為預防創新外移的解藥，為企業提供在現有法規政策情勢中進行數位轉型的機會，同時推動當地經濟並符合國家利益的原則。AI的法規政策一樣處於新生階段，所以企業進行的AI創新也應該具備開放、互通的特性。

3.與時俱進的技術基礎架構

AI領域正在不斷發展，除了目前市場上的主要供應商之外，將會有更多的AI供應商進入市場。使用Private AI確保企業建構的下一階段基礎架構具備靈活性和可塑性，從而避免必須綁定供應商，並確保未來能夠與不斷發展的AI技術和供應商相容。

當談到AI時，不再需要就選擇、隱私和控管之間的權衡進行爭辯。Private AI使企業能夠負責任地利用AI的力量。

＜本文作者：陳學智現為Broadcom軟體事業群台灣暨香港董事總經理＞