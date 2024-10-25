建立AI時代的網路韌性

生成式AI（GenAI）在網路安全領域是一把雙面刃，儘管它可成為保護IT環境的強大工具，但也為企業帶來新的挑戰，因為網路犯罪分子將其用於創建和從事新的攻擊媒介。

依據全球資料保護指數（GDPI）報告，52%的受訪者認為GenAI將為組織的網路安全態勢提供優勢，而27%的受訪者認為GenAI在初時將為網路犯罪分子提供優勢。

毫無疑問，GenAI將對網路威脅趨勢和未來數據保護需求產生顯著影響，且網路安全供應商已在研究如何使其安全套組與時俱進。事實上，在網路安全市場的全球AI規模預計到2028年將成長至606億美元。GenAI的進展意味著這一領域正在經歷快速變化，因此CIO和IT領導者需要迅速採取行動將GenAI引入其網路安全軍火庫，否則就有被GenAI所引發的網路犯罪浪潮淹沒的風險。

CIO們如何發揮GenAI價值以強化其網路安全策略？理解GenAI擴增攻擊並消除盲目信賴是其中一項作法。傳統預防性網路安全方法主要著重於「以邊界為中心」的方法，使用基於「可信賴已知」邊界內部（員工、合作夥伴）以及「不可信賴未知」邊界外部（駭客及其他不良分子）的資安框架。但由GenAI強化而日益複雜的人為工程，如網路釣魚電子郵件和深度偽造，使不良分子能夠在「可信賴已知」的偽裝下進入網路並存取組織整個系統。透過採用零信任安全模型（Zero Trust）消除盲目信賴，可防止成功的駭客進一步滲透企業網路，並且可將機器學習（ML）模型引入到此類架構中，強化其即時偵測異常和潛在威脅的能力。

也可用GenAI減輕潛在攻擊，有助於強化事件回應及恢復能力。例如，當GenAI偵測到網路流量異常或可疑的電子郵件內容時，其可了解威脅類型以預測未來並識別漏洞。然而，CIO們需要理解這並非萬無一失的解決方案，網路攻擊仍會發生。透過簡化威脅偵測和回應，AI與機器學習工具可為組織提供保證，讓他們可在網路攻擊後很快復原其最關鍵的數據和系統，並恢復正常運作。這是透過在Cyber Recovery 隔離區（即所有重要業務數據和系統的隔離儲存庫）內部偵測、診斷及加速數據恢復來實現。

此外，也應對員工進行教育訓練以提高警覺。當涉及人為工程和基於欺詐的攻擊時，員工是最強大的防線之一。人為錯誤是網路安全事件的主要原因，因此IT領導者和CIO們須投資於全方位網路安全訓練計畫，使員工能具備識別和應對潛在威脅的知識和技能，其中包含發現由GenAI驅動的欺詐企圖的訣竅。相反地，GenAI也可用於組織內部強化員工訓練，企業可依員工角色、過去行為和可能面對的常見威脅將訓練模組個人化。

＜本文作者：廖仁祥現為台灣戴爾科技集團總經理＞