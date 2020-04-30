根據Gartner與IDC估計，約有70%至90%的企業使用不同的雲端服務。這種「多雲」模式可延伸本地端服務、提升選擇彈性以及最大化效率，已迅速成為企業首選的IT模式。而今天我要談的是多雲策略針對災難復原或備援的應用，因為這是現代化企業業務連續性的關鍵因素。

企業選擇多雲模式執行災難復原的原因有三，其一是無須設置第二個實體DR站點；其二是為了因應資料持續增加，必須著手擴充儲存保護方案；其三則是提高應用的分散程度，讓相關資料分散到更多處站點。

藉由多雲資料保護機制像是災難復原即服務（DraaS）與備份即服務（BaaS）等自助式擴充服務，企業不必一開始就大筆投資，在遇到災難發生時，也能快速回復檔案。不過，當公司內不同部門選擇不同雲端環境執行備份與災難復原時，那麼每個部門存放資料的位置就不一致，將導致資料複本雜亂無章。要應付這類問題，企業需要定義出全盤性的策略，IT主管必須能隨時回答三個問題：資料儲存在哪裡、是否受到充份保護，以及多久才能回復資料。

儘管雲端供應商也提供資料保護功能，但最終承擔保護資料責任的還是企業本身。隨著資料入侵與勒索軟體越來越無孔不入，企業需要一個完備的資料保護政策，將各種傳統備份與災難情況納入考量。其中一種方法是建置資料層級的安全加密機制，只允許經過授權的用戶才能解密與存取。企業必須適當地規劃，協同專家以最安全的組態規劃保護機制。

現今各國當局對資料隱私規範越來越嚴格，將帶動各界對資料治理的需求。企業需要定義以及協調哪些資料會被傳輸與儲存。雖然在雲端平台上也能夠安全地儲存機密資料，但也可選擇把資料存在本地端或專屬伺服器。這種結合本地端與雲端基礎架構的作法，在執行資料治理政策之時，可視性至關重要，因為它讓IT人員能偵測到員工違反規定並立即做出適當行動。

在挑選多雲供應商以及災難復原和備份解決方案時，務必要做長期的考量，以及真正瞭解儲存資料複本每個月必須持續支付的成本為多少。例如，資料是否有效率地儲存，並且回復時能迅速存取；傳輸之前是否會刪除重複資料並壓縮；本地端配置的複雜度是否會隨之提高；是否須額外增加軟體介面或硬體來執行；資料如何在本地端與雲端之間有效率地傳輸等等。

總結來說，多雲模式為企業帶來效能、撙節成本以及防範資料流失等各種優點，但前提是必須全盤規劃、執行最佳運用，進行最有效的資料保護。

＜本文作者：廖仁祥現為戴爾科技集團台灣總經理。＞