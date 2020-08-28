DevOps是轉型創新根源

在核心數位技術的驅策下，數位轉型步伐正加速前進。對於在數位轉型旅程中尚未邁開大步的企業，現在正是打開全新視野，透過開發維運DevOps以提升敏捷性與速度的時刻。但對於大多數公司而言，從想法的建構到實施方案的佈局一直需要多年的努力，也因此讓組織陷入孤島窘境。

創新是推動數位化轉型的關鍵，而近年來在市場上逐漸浮上檯面的DevOps使快速創新成為可能。問題是需要怎樣的創新？根據CB Insight於2018年發布的「State of Innovation」調查指出，超過75%的企業領導者專注於漸進式創新，但是財務績效的達標卻來自顛覆性創新。高績效公司成為推出變革性新產品和服務的先行者的可能性，比一般要高三倍。

DevOps破除孤島，為耗時的程序建立自動化，以及讓整個企業能夠環繞著共同目標而努力。DevOps將營運和開發團隊組合成小團隊，從概念開發到步入生產流程必須專責負責特定應用程式。這意謂著開發者、測試人員、平台架構師和系統管理者一起朝著相同目標前進。它也需要仰賴一致的雲端工具和程序，並且盡可能地將所有事務都以自動化流程進行。DevOps移除邁向創新之路的障礙，協助您加速數位轉型。如今，企業IT面臨的最大挑戰是速度，這也說明透過穩定的新功能來強化用戶的參與度和忠誠度。 企業透過快速回應市場（Time to Market）可以成為真正的贏家。

DevOps文化是從企業的開發、測試到營運，團隊間透過緊密合作，持續從錯誤整合並快速將計畫交付到業務流程中，以協助企業更加創新和應對風險。當創新可以在數周而不是數年之內將創意商品化推向市場，投資和風險就不再那麼艱鉅，而領先公司則能藉此建立連續的優化週期。 如果您的企業正努力縮短產品上市時間，提高客戶滿意度以及提高團隊之間的生產力和協作，那麼制定DevOps戰略是當務之急。了解開發團隊和營運團隊之間共生關係的重要性，使兩個團隊保持一致合作，對於成功實現DevOps和保持市場競爭優勢都至關重要。

正確成功地進行DevOps並不容易，建議可以從成功所需的六項關鍵核心功能開始評估，包含持續整合與交付（CI/CD）、程式碼和二進位管理（Code and binary management）、容器、自動化、雲端和PaaS、可觀測性和分析，這些功能可為DevOps團隊提供成功所需的一切。NetApp已將相關工具與 NetApp Cloud、資料和儲存解決方案整合在一起，以協助企業銜接不同的資料源和基礎架構，DevOps團隊才能在本地、私有和公有雲上擁有一致、無縫的DevOps體驗。

＜本文作者：林松源線為NetApp台灣區總經理＞