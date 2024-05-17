身分驗證應兼顧安全易用

不少企業遭到勒索軟體入侵之後，回頭檢視當初的資安破口，才發現惡意攻擊者早已成功假冒為合法使用者，在源頭取得組織的各種機敏資訊，並進入各種系統潛伏或破壞。而這些資訊之所以會洩漏，可能是員工點擊了某封釣魚信件、不小心暴露資訊，或管理者的登入方式未設定多層保護機制，攻擊者只要破解密碼就能順利進入、直接取得最高權限。

從過去協助企業建構資料安全架構的經驗來看，這樣的疏失顯示出組織源頭的身分認證機制已經亮起紅燈，沒有發揮原先做為第一關卡、擋住惡意攻擊者的效果。事實上，完整的資料保護措施，不只是由備份築起的最後一道防線，更應當從最前端就守住關卡，才能大幅降低許多潛在資安風險。

企業應盡速採取相應對策來杜絕機敏資訊遭竊，包含透過OTP等多步驟驗證，增加惡意使用者進入系統的難度，並為公司各項內部系統或SaaS服務，導入單一帳號登入的架構，以避免組織成員為了記憶多組帳號資訊，反而採用簡單卻不安全的密碼字串。

當然，針對較高權限的管理員帳號，更應強化額外資安防線，例如導入更具智慧的多重驗證機制，當管理員帳號只以單一密碼或從過往未使用的裝置，試圖登入系統時，系統會強制要求登入者須以信箱或App再次驗證，藉此有效防止未經授權的侵入行為。

不過，確保軟體或SaaS服務的安全性，只是這類解決方案的基本要件，在當前企業普遍存在IT人力短缺的狀況，因此管理易用性，也應視為導入身分驗證解決方案的重要指標。舉例來說，IT人員在員工入職、離職等人事異動時，會需統一啟用與收回各項內部系統的權限，然而當人數一多，就得分開管理各個員工、各項系統的權限，這將佔據IT不少時間，甚至可能出現疏漏關閉等人為疏失。若是身分驗證解決方案可以彙整組織所有資訊服務，且提供一鍵開關權限，就能替IT人員省下許多心力。

另外，盡可能涵蓋更廣泛的資安防禦範圍也是考量之一，例如在企業環境中，實體裝置安全也不容忽視，以員工電腦為例，許多公司採取了遠端工作模式，IT人員少有統一控管裝置的機會，萬一員工未升級作業系統或特定軟體，持續使用存有安全漏洞的舊版本，等於增加惡意攻擊者的下手機會。因此，當身分驗證解決方案同樣能集中管理各類型裝置，大規模設定裝置的安全性，並確保軟體可定期更新的話，即可落實保護力於組織的各個角落。

面對持續升級的資安風險，嚴謹身分驗證機制已經是企業必須依循的趨勢，有了這樣的概念與基礎設施，再配合主動偵測、備份與還原服務，才能最大化組織的資安層級。

＜本文作者：李乾瑋現為Synology台灣事業處總經理＞