因應AI微型資料中心興起　從核心到終端全面滿足

為達成2050淨零轉型目標，台灣政府以「展綠、增氣、減煤、非核」作為潔淨能源發展方向，隨著國際加速發展，展望未來，不光是大型的企業或是政府，包含社區甚至到家庭，都將開啟低碳未來。

聚焦於綠能資料中心解決方案，伊頓著眼於確保有效電力供應和滿足當前能源需求，從不斷電系統（UPS）、供配電到機櫃，乃至於微型資料中心、IT與OT管理軟體（Brightlayer Data Center Suite），甚至氣流管理都有相對應的解決方案。伊頓飛瑞慕品通路業務協理林展吉指出，資料中心是企業最耗能的單位之一，尤其隨著AI的大幅應用，將加劇資料中心的耗電量，如何優化便非常重要。除了設備的選購，整體機房的規劃也扮演著關鍵角色，尤其台灣有許多中小型企業或分區辦公室，甚或是邊緣運算應用，企業在核心資料中心之外，還需要終端資料中心，對此，伊頓也發展出Core to Edge Eaton MDC 3.0解決方案，以因應小型機房或辦公室／通訊機房的需求。

伊頓飛瑞慕品通路業務協理林展吉指出，隨著企業大幅應用AI，資料中心的耗電量也會加劇，如何優化便非常重要。



他解釋，此預製式整合解決方案已經將UPS、配電、冷卻、監控和照明等子系統整合在一個機櫃中，因此不需要高架地板，企業得以快速部署，而且在安裝配置上也具有非常大的靈活性，在10kVA以下的環境，企業可選擇智能櫃，其為單櫃的設計；若是介於10kVA至30kVA的環境，則可選擇智能列，最高可串接6個排櫃，同時還可進行遠端監控與管理。