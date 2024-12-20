汽車資安防護全面升級　兼顧系統開發/軟體/OS安全

講求安全、可靠的車用產品與系統，除了滿足功能安全的要求，也必須因應日益嚴重的資訊安全問題。完善的汽車資安防護，才能防止車主的人身與財產安全受到駭客威脅。

在汽車智慧化與人工智慧(AI)技術快速進展的趨勢下，講求安全、可靠的車用產品與系統，除了滿足功能安全的要求，也必須兼顧日益嚴重的汽車資安問題。近年來，不少白帽駭客發布遠端控制汽車的案例，也有關於車主遭遇駭客攻擊，導致人身與財產安全受到威脅的新聞，可見汽車資安已經是不容輕忽的議題。

法規方面，隨著歐盟宣布在2024年強制新車款符合R155、R156後，汽車的資安議題全面發酵。對車用供應鏈而言，為了配合車廠通過R155的需求，導入ISO/SAE 21434更是勢在必行。

身分驗證/安全晶片/安全標準三管齊下護資安

汽車的聯網與智慧功能不斷增加，汽車與雲端連線、資料傳輸與存取，都需要縝密的資安保護，避免資料外洩、遭到入侵破壞，甚至被駭客操控。意法半導體資深行銷工程師陳彥如提及，電動車與充電樁的通訊安全由ISO 15118-20標準規範，汽車與充電樁之間須透過橢圓曲線數位簽章演算法(ECDSA)驗證身分，確保通訊過程的安全性。因此，部分車用產品需使用通過車規的安全晶片，來強化資安防護。在ISO 15118規範的即插即充電模式(Plug & Charge)中，若汽車與充電樁完成身分驗證，充電樁即可自動為汽車充電並向車主扣款。

嵌入式系統須兼顧資安需求

開發車用系統，也需要留意資安規範。IAR Systems資深技術經理FAE蔡本中表示，目前車用嵌入式系統開發需要克服可靠性、安全性、程式碼品質、部署開發流程等瓶頸與缺少專業技術支援的挑戰，以把關車用系統的資安。開發人員可以採用ISO 26262功能安全認證的工具來進行開發，建立滿足汽車對功能安全與可靠性要求的產品。

安全標準強化汽車資安

為了確保車用產品的功能安全與資訊安全無虞，全球市場除了實行已久的功能安全標準，也逐步建立針對汽車資安的專門規範。TÜV NORD Taiwan工業服務部資深經理陳育羣建議，車用供應鏈需要導入ISO/SAE 21434規範，從組織層面建立安全的產品開發流程，全面提升資安管理能力。

系統API漏洞不可輕忽

近年來，汽車的資安議題大受重視，舉凡國際法規的建立、車廠與車用供應鏈導入相關的安全規範，皆是積極防禦資安風險。VicOne亞太區策略業務協理陸振翔(圖1)分析，汽車產業的資安需求與金融、IT等產業不同，一旦汽車系統的資安受到威脅，駭客可能遠端操控汽車，危害駕駛的人身安全。R155、R156、ISO/SAE 21434等標準，都圍繞在車用軟體的應用安全。在軟體定義汽車(SDV)的趨勢下，車用軟體頻繁更新，提供使用者新的功能。但是每一次的軟體更新，都有相應的資安風險。或者用於遠端監控汽車狀況的App，可能出現漏洞，讓駭客有機可乘。

圖1 VicOne亞太區策略業務協理陸振翔分析，汽車資安風險增加，需要隨時確認系統是否有資安漏洞

陸振翔分享，2024年9月，一位白帽駭客同時也是KIA的車主，發現KIA的應用程式API有資安漏洞。他利用API漏洞，以合法車主的身分註冊KIA應用程式平台的服務，並透過另外一台KIA汽車的車牌號碼，成功取得該車的Token，藉此遠端控制。後續KIA也修復了上述的API漏洞。然而，2024年10月，英國倫敦的一位KIA車主遇到的並非白帽駭客，其數位鑰匙被破解，汽車因此遭竊。

在車用應用程式、數位鑰匙等新興功能普及後，汽車的資安風險增加，需要隨時確認汽車系統是否有資安漏洞。陸振翔建議，汽車系統整合廠商可以採用即時分析資安風險的解決方案，第一時間偵測並警示不合理的資料存取行為，並且隨時偵測資安漏洞。若結合AI工具分析車用產品的資安漏洞，可以縮短漏洞從發現、分析、回應到修復的時間，協助車廠與供應商加強保護資訊安全。

Secure OS保護車用機敏資訊

從作業系統(OS)分析車用資安議題，可以從專用的安全OS切入。Trustonic台灣區商務與策略總監Jeff Lee(圖2)解釋，由於一般作業系統(REE)很複雜，難以避免不同的軟體運作問題，包含其中可能的資安風險。相較REE難以全面顧及資安需求，安全作業系統(Secure OS)則為裝置建立可信賴執行環境(TEE)，其功能集中，可以針對敏感資料加強資安防護，功能涵蓋多元的資安要求。在汽車、手機等設備上，Secure OS與一般作業共同運作，敏感資料可以在Secure OS上執行，防止駭客的攻擊。

圖2 Trustonic台灣區商務與策略總監Jeff Lee表示，Secure OS為裝置建立TEE，可以針對敏感資料加強資安防護

解決方案如Trustonic的Secure OS，基於Arm的TrustZone技術，透過在CPU/GPU上面建立獨立的資料處理與記憶體空間，以硬體安全的手段保護敏感資料的安全。在車用方面，由Secure OS建立的TEE來提供安全的隔離空間，在不需要額外的硬體成本下，為汽車晶片與系統建立有效的信任根，來確保資訊安全。

面對AI技術與應用飛快成長，安全與可靠的車用系統不僅需要滿足功能安全的標準，還必須正視日益嚴峻的汽車資安挑戰。若是汽車系統的資安受到威脅，駭客可能透過遠端控制車輛，危害車主的人身安全。因此不僅車廠受到歐盟強制的資安要求，供應鏈也需要導入符合資安規範的開發流程，才能維持商機，並且確保產品資安。

